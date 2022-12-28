Блогер занимается майнингом с сентября 2017 года и бычий забег 2020-2021 годов является для него не первым





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Как мы уже знаем, майнинг на видеокартах переживает далеко не лучшие времена, судя по майнинг-калькуляторам, доходность от данного рода деятельности находится на уровне стоимости потребляемой электроэнергии. Лишь самые упорные криптодобытчики не отключают своё оборудование, в надежде разбогатеть на скором повышении курсов.

Спустя долгое отсутствие на информационном пространстве, поделился своим опытом и мнением автор канала "Serega Soleniy Miner". Данный криптошахтер заявляет, что занимается майнингом с сентября 2017 года, и бычий забег 2020-2021 годов является для него не первым.

По мнению Сергея, в ближайший год вполне реально увидеть Bitcoin по 10 тысяч долларов за 1 монету. Автор проводит параллель с предыдущими циклами бычьего роста. После достижения пиковых значений, Bitcoin уходил на длительную коррекцию вплоть до 85-90%. Такого рода падение могло протекать от полутора до двух лет, после чего начинался новый цикл роста и достигалось новые рекорды по стоимости.

Вместе с BTC начинают свой рост и остальные криптовалюты, среди которых и токены добываемые путём майнинга, собственно на это и рассчитывают майнеры, продолжающие копать в условиях криптозимы. Однако, согласно мнению "Солёного Майнера", мы прошли всего-лишь половину коррекционного периода, и прибыльные беззаботные для майнеров деньки наступят не скоро.

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Многие эксперты привязывают бычьи циклы к халвингу Bitcoin - процесса уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты. Удостовериться в данной теории можно будет лишь ближе к середине 2024 года. Если верить этой теории, в течение полутора лет бурного роста от рынка криптовалют можно не ждать.