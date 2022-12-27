реклама
Все наши читатели наверняка уже слышали, об инциденте произошедшем на крупнейшей бирже работ профессиональных художников, дизайнеров и иллюстраторов - ArtStation. Если вкратце, активные пользователи данной площадки устроили настоящую забастовку, выкладывая одно и то же изображение с надписью "No to AI generated images" большое количество раз, тем самым усложнив трудовые будни для администрации сайта. Поводом для таких протестов стало отсутствие запрета на размещение рисунков, созданных Искусственным Интеллектом.
Некоторые пользователи ArtStation стали размещать в качестве своих работ, изображения сгенерированные Искусственным Интеллектом. Зачастую такое творчество становится популярнее, чем результат кропотливой работы настоящего художника. Мир развивается, инструменты становятся всё проще и удобнее, а в навыках, которые многие люди приобретали годами, уже не будет необходимости. Многие эффекты, которые можно было применить лишь в специальных программах по типу Photoshop, After Effects и тому подобном, уже давно доступны в различных приложениях даже на обычных смартфонах, причем всего в два клика. В скором времени ранее перечисленные профессии уйдут в историю. Если водителей такси уже не первый год пугают потерей рабочих мест и до сих пор глобальных изменений по сути не произошло, то в художестве процесс перехода на Искусственный Интеллект происходит стремительно и результативно.
Как многому сможет обучиться ИИ ближайшие годы, сможет ли он полноценно справляться с 3D моделированием и начнёт ли серьёзно упрощать создание AAA проектов в GameDev? Есть подозрения, что со временем ИИ доберётся и до этой индустрии.