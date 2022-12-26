В ходе авиаудара погибли 3 человека

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В ночь с 25 на 26 декабря Вооруженные Силы Украины попытались вновь нанести авиаудар по стратегической авиации России, расположенной на аэродроме в Энгельсе. Напомним, ранее ВСУ уже атаковали данную авиабазу при помощи модернизированного советского беспилотника Ту-141 "Стриж". Больше всего в изучении данных инцидентов поражает расстояние, которое пришлось преодолеть летательному аппарату - свыше 800 километров от российско-украинской границы до Энгельса.

БПЛА "Стриж" начали массовое производство еще в 1979 году, а первый испытательный полёт провели аж в 1974 году. После распада СССР, Украина унаследовала часть этих беспилотников, новые Ту-141 не производились с 1989 года. В результате первого авиаудара в начале декабря были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95 и ранения получили два человека.

Согласно имеющимся данным, в ходе повторной атаки на аэродром, ни один самолёт поврежден не был, украинский беспилотник был подбит на подлёте к авиабазе, но к сожалению, обломками летательного аппарата накрыло трёх военнослужащих, ранения оказались смертельными.

Также стало известно, о запуске Северной Кореей своих БПЛА, которые пролетев границу с Южной Кореей достигли Сеула. В попытке уничтожения беспилотников Южная Корея потеряла один из своих штурмовиков КА-1.

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