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Несмотря на окончание криптолета и уход проекта Ethereum на метод вознаграждения Proof of Stake, в индустрии майнинга остаётся огромное количество шахтёров. Многие продолжают копать токены в надежде на дальнейший рост, другие майнеры получают мизерную прибыль за счёт разницы между доходностью и расходами на электроэнергию. Однако, имеется и третий тип майнеров, который находит сдаваемое в аренду помещение, не обладающее собственным счетчиком электроэнергии.
Автор канала Сега Майнер поделился своим опытом эксплуатации квартирного помещения с фиксированной платой за электроэнергию. Грубо говоря, при использовании в добыче криптовалюты майнинг ферму на 8 видеокарт например RTX 3080 Ti, которые по отдельности потребляют в районе 300 w, в среднем на оплату электроэнергии у криптошахтёра уходило бы около 320 рублей в сутки, что примерно и находится на уровне ежесуточной доходности майнеров с такими мощностями. В это же время, автор видео оплачивает 330 рублей по счетам на электроэнергию за целый месяц, что полностью меняет картину относительно прибыльности майнинга.
Судя по всему, большая часть криптодобытчиков старается найти себе подобного рода жилу, при помощи которой удастся снизить расходы электроэнергии до минимальных, или и вовсе избавить себя от необходимости оплачивать электричество незаконным путём.