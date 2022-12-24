Майнер поделился, как ему удалось обзавестись бесплатной розеткой

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Несмотря на окончание криптолета и уход проекта Ethereum на метод вознаграждения Proof of Stake, в индустрии майнинга остаётся огромное количество шахтёров. Многие продолжают копать токены в надежде на дальнейший рост, другие майнеры получают мизерную прибыль за счёт разницы между доходностью и расходами на электроэнергию. Однако, имеется и третий тип майнеров, который находит сдаваемое в аренду помещение, не обладающее собственным счетчиком электроэнергии.

Автор канала Сега Майнер поделился своим опытом эксплуатации квартирного помещения с фиксированной платой за электроэнергию. Грубо говоря, при использовании в добыче криптовалюты майнинг ферму на 8 видеокарт например RTX 3080 Ti, которые по отдельности потребляют в районе 300 w, в среднем на оплату электроэнергии у криптошахтёра уходило бы около 320 рублей в сутки, что примерно и находится на уровне ежесуточной доходности майнеров с такими мощностями. В это же время, автор видео оплачивает 330 рублей по счетам на электроэнергию за целый месяц, что полностью меняет картину относительно прибыльности майнинга.

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Судя по всему, большая часть криптодобытчиков старается найти себе подобного рода жилу, при помощи которой удастся снизить расходы электроэнергии до минимальных, или и вовсе избавить себя от необходимости оплачивать электричество незаконным путём.