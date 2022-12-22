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Ford GT 2006 года выпуска разогнался до 500 км/ч c модифицированным на 1900 лс двигателем
Это рекорд среди серийных автомобилей
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   Судя по всему декабрь месяц стал лучшим временем для того, чтобы бить рекорды в разгоне. Всем уже известно, о наивысшем уровне разгона процессора на сегодняшний день, который был достигнут стараниями команды Asus. При сотрудничестве со знаменитым оверклокером, известным под ником "Элмор", удалось достигнут частоты выше 9 ГГц, а если точнее - 9008 МГц. Но за декабрь это не единственный мировой рекорд по разгону.

  Владелец 1,900-сильного автомобиля Ford GT 2006 года - Джонни Бомер, сумел разогнать свою лошадку до немыслимых 500 километров в час. Это является абсолютным рекордом для машин с допуском на обычные дороги и трассы. Старичок сумел побить рекорд гиперкара от компании Shelby - SSC Tuatara, представленного в 2011 году. Рекорд бывшего чемпиона составлял 474.76 км/час, компания ранее заявляла и о предоставлении скорости в 510 км/час, однако при проведении независимых при проведении заезда с независимой комиссией не сумела побить действующий рекорд.

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