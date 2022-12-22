Китайский седан уже можно приобрести у официального дилера

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Как мы говорили и ранее, каждый раз, когда российский рынок покидают западные производители, его место начинают занимать китайские компании. Стало известно, что с середины декабря на авторынок поступили новые модели от компании BYD Qin, а если конкретно автомобиль BYD Qin Plus DM-i. Данные модели теперь официально продаются на территории России, со всеми необходимыми документами и приобрести их можно у официального дилера.

Четырёхдверный BYD Qin Plus DM-i является гибридом, имеющим 1.5-литровый 110-сильный бензиновый двигатель и 180-сильный электромотор. Аккумулятор на 8.32 кВт час, который позволяет проехать на одном заряде до 55 километров. Длина автомобиля составляет 4.765 метра, ширина 1.837 метра, высота 1.495 метра. Салон седана отделан искусственной кожей, имеются коленные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, парктроники, зеркала складываемые, с электрорегулировкой, лобовое стекло с подогревом, беспроводная зарядка для смартфона. В комплект также входит мультимедийная система с 10-дюймовым тачскрином и камера заднего вида.

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Стоимость автомобиля составят немалые 2,899,000 рублей, если приобретать данный автомобиль в самом Китае, покупка обойдётся 130,600 юаней, что по сегодняшнему курсу 1,354,727 российский рублей.