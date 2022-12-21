По имеющейся информации в результате атаки получил ранения мужчина, погибших нет

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20 декабря появилась информация, о нанесении ВСУ удара по инфраструктуре в приграничном регионе. Удар пришелся по электрической сети Трубчевского района. Беспилотник угодил прямиком в дверной проём административного здания, по имеющейся информации в результате авиаудара имеется один пострадавший.

По видео и фотоматериалам беспилотный летательный аппарат напоминает модель Mugin-5 Pro 5000 китайской частной компании MuginUAV. Данные летательные аппараты предназначены в основном для гражданского пользования и доступны для свободной покупки на различных китайских торговых площадках, таких как Aliexpress и Alibaba. Самым распространённым применением Mugin-5 Pro 5000 является видеосъёмка, однако, за счет грузоподъёмности до 20 килограмм, БПЛА можно оборудовать как мы видим и для боевых задач.

Максимальное время полёта составляет 7 часов, взлётный вес достигает 85 килограммов, максимальная скорость доходит до 150 км/ч. Купить данный агрегат можно на официальном сайте за 9,499 долларов США. Но стоит отметить, двигатель к Mugin-5 Pro 5000 продаётся отдельно, и окончательная цена готового к использованию аппарата может достигать 19 тысяч долларов.

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