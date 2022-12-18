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Видеокарты от компании Nvidia продолжают дорожать
За последние две недели видеоадаптеры от зелёных подорожали примерно на 15-20 процентов
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

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  С каждым днём на криптовалютном рынке всё больше новых токенов, которые можно добывать за счёт вычислительных мощностей видеоускорителей. Некоторые из них даже не успели выйти на торговые площадки, однако, сама надежда на высокую доходность в будущем, поддерживает цены на видеокарты. Ранее мы уже успели обратить ваше внимание на ощутимое повышение цен, и как оказалось, на этом всё не остановилось.

  За последнюю неделю успели подорожать видеокарты от компании Nvidia, именно зелёные видеоадаптеры по мнению майнеров, являются наиболее универсальными и производительными на различных алгоритмах. К примеру: вновь поднялась цена на Nvidia GeForce RTX 3080 с 10 гигабайтами видеопамяти на борту

  Ранее можно было приобрести исполнение получше, в лице Palit GameRock за 73 тысячи рублей, а еще раньше RTX 3080 обошлась бы 63 тысячи рублей.

 Бюджетная Nvidia GeForce RTX 3060 подорожала до 37,490 рублей 

  Еще в начале месяца эти модели продавались от 32 тысяч рублей, причем не 8 гигабайтный вариант, а именно старая добрая 12-гиговая версия. Видеокарта подорожала практически на 15%. Старшая Nvidia RTX 3060 Ti в свою очередь подросла еще на 1,600 рублей.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

  Чем вызвано очередное подорожание? Перспективы майнинга? Курс американского доллара? Выросшая стоимость международных транспортировок? Быть может всё сразу? Будем надеяться, что в дальнейшем нас не ждут подобные сюрпризы и видеоадаптеры вновь начнут своё снижение в цене.

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#nvidia #видеокарты #майнинг #geforce #rtx #цены #рынок
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