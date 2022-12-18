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С каждым днём на криптовалютном рынке всё больше новых токенов, которые можно добывать за счёт вычислительных мощностей видеоускорителей. Некоторые из них даже не успели выйти на торговые площадки, однако, сама надежда на высокую доходность в будущем, поддерживает цены на видеокарты. Ранее мы уже успели обратить ваше внимание на ощутимое повышение цен, и как оказалось, на этом всё не остановилось.
За последнюю неделю успели подорожать видеокарты от компании Nvidia, именно зелёные видеоадаптеры по мнению майнеров, являются наиболее универсальными и производительными на различных алгоритмах. К примеру: вновь поднялась цена на Nvidia GeForce RTX 3080 с 10 гигабайтами видеопамяти на борту
Ранее можно было приобрести исполнение получше, в лице Palit GameRock за 73 тысячи рублей, а еще раньше RTX 3080 обошлась бы 63 тысячи рублей.
Бюджетная Nvidia GeForce RTX 3060 подорожала до 37,490 рублей
Еще в начале месяца эти модели продавались от 32 тысяч рублей, причем не 8 гигабайтный вариант, а именно старая добрая 12-гиговая версия. Видеокарта подорожала практически на 15%. Старшая Nvidia RTX 3060 Ti в свою очередь подросла еще на 1,600 рублей.
Чем вызвано очередное подорожание? Перспективы майнинга? Курс американского доллара? Выросшая стоимость международных транспортировок? Быть может всё сразу? Будем надеяться, что в дальнейшем нас не ждут подобные сюрпризы и видеоадаптеры вновь начнут своё снижение в цене.