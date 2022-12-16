Почему за последний год всё больше разговор про Африку, и почему Россия и Китай делают на неё ставку





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16 декабря 2022 года в Центральноафриканской Республике произошел теракт, глава Русского дома - Дмитрий Сытый был госпитализирован. В результате взрыва россиянин получил контузию и потерял много крови, врачи сообщают что состояние тяжёлое, но жизни ничего не угрожает.

В середине ноября Дмитрий уже получал посылку с запиской, в которой сообщалось, что если русские не уберутся из Африки и не распахнут двери для французов, в следующей посылке будет голова его сына. Сын дипломата в настоящее время проживает во Франции. На данный террористический акт уже отреагировал Евгений Пригожин - основатель Частной Военной Компании Вагнера, обратившись в МИД России с просьбой признать Францию страной-спонсором терроризма.

«Если Дмитрий Сытый останется жив, он продолжит борьбу и увидит своими глазами, как в пламени истории сгорят те, кто покушался на его жизнь. Если он погибнет, то навсегда останется символом этой борьбы» - Евгений Пригожин.

Напомним, уже не первый год Группа Вагнера помогает народам Африки обрести свободу. По неофициальной информации бойцы ЧВК обучают и тренируют африканских борцов за свободу, причём весьма результативно, за 2022 год стало известно, что на некоторых Африканских республиках удалось вынудить французский иностранный легион покинуть земли, которые многие годы считались для Франции колониями.

Что за игра протекает в тишине, пока весь мир сосредоточен на Украине? Россия и Китай делают ставку на развитие Африки. Многие экономические эксперты считают, что в будущем, одной из самых быстроразвивающихся регионов может стать непосредственно Африка. Это беднейший по уровню жизни континент, с 17% населения планеты, на неё приходится лишь 3% мирового ВВП, при этом сама земля богата редкими ископаемыми, среди которых: платина, золото, алмазы, кобальт, нефть и другие ресурсы. В будущем этот же регион может окрепнуть, и стать мощным союзником на политической арене, а также крупным рынком сбыта.

Почему же африканцы готовы сотрудничать с Россией и Китаем, которых за последний год меньшая часть мира окрестила "угрозой своей безопасности". За столетия от европейских партнёров Африка пришла именно к таким показателям - 17% населения и 3% ВВП, политика той же Франции заключалась в выработке ресурсов в своих колониях, как такового развития в этих странах не видно. В свою очередь Россия всячески поддерживает Африканские Республики. Все наверняка помнят, о зерновой сделке, когда из Украины до Африки дошли лишь крошки с европейского стола, Россия направила своё зерно и удобрения в Африку бесплатно. Многие до сих пор с ухмылкой выражают своё недовольство по этому поводу.

Китай в свою очередь также наращивает своё влияние на континенте, но в отличие от французских партнёров, китайские и российские интересы не противоречат друг другу. Поднебесная за последние годы всё больше начинает походить на Советский Союз 2.0, вкладывая огромные инвестиции в развивающиеся страны и помогая в обустройстве местной инфраструктуры.

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Одним словом, игра на Африканском Континенте идёт в долгую, и сложно сказать когда мы увидим плоды этого сотрудничества, но пока США топят своих союзников в Европе, Россия и Китай всячески стараются помочь развитию более бедных государств.