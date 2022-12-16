Кто и как переживет эту зиму в условиях энергетического кризиса





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На украинском театре боевых действий продолжаются массированные ракетные удары и прилёты беспилотных летательных аппаратов по типу Герань-2. Некоторые регионы вновь остались обесточены, известно, что на сегодняшний день без света терпят Харьков и Полтава, сообщается о взрывах в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской и Николаевской областях. Если в теплые летние деньки проблемы могли быть не столь существенными, то уже в зимних условиях ситуация для Украины катастрофическая.

На тему того, как переживут зимние холода в разных странах, которые затронул главный конфликт 2022 года, подробный разбор сделала команда Пивоварова, в своём выпуске "Зима здесь". Если кратко, для жителей западной и центральной Украины подобные условия жизни стали новинкой и вызывает ряд трудностей: сложно спроектировать свой график на следующий день, нужно подстраиваться под график работы электроэнергии в определенные часы. Вслед за электроэнергией дом покидает и тепло, жители вынуждены идти в так называемые "Пункты несокрушимости" - палатки в которых можно посидеть, согреться, и подзарядить мобильные устройства.

На восточной части Украины за всё время конфликта уже успели привыкнуть к подобным сложностям, Киев планомерно уничтожал инфраструктуру Донецкой и Луганской республик с самых первых дней, и обстрелы продолжаются по сей день. Жителей Донбасса больше пугают обстрелы ВСУ, нежели трудности со светом и водой, так как удары зачастую приходятся на жилые кварталы.

Если говорить о жителях Европы, то их зима коснулась только в экономическом плане, и лишь в части регионов холод пришел в дом. Сильнее всего пострадала от кризиса Германия, гражданам приходится максимально ужаться в своих расходах, как на электроэнергии и отоплении, так и на покупках в целом. Повышение цен на газ повлияло и на элементарную выпечку, батон хлеба с отрубями обходится жителям Германии в районе 6 евро, это результат того, что подорожало электричество или газ, на котором его выпекают. Подорожание аммиака за счёт роста цен на газ, из аммиака в свою очередь производят удобрения, которые используются в выращивании зерновых. Таких цепочек огромное множество, и каждая из них накладывает дополнительную финансовую нагрузку на конечного потребителя.

Но увы, и в России есть населенные пункты, не обеспеченные элементарным газопроводом. Проблема в огромных затратах на прокладывание газовой трубы от ближайшего газопровода, до условного посёлка. Грубо говоря, Газпром не готов вкладывать десятки миллионов на трубопровод, для получения в дальнейшем 10 тысяч рублей в месяц. Хоть таких населённых пунктов и мизерное количество, но они есть. К сожалению, то что считалось в рамках СССР программой "Газификации", после развала стало просто "Коммерчески нецелесообразно".

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