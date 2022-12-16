Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
За последнюю ночь ВС России были вновь нанесены ракетные удары по энергосетям Украины
Кто и как переживет эту зиму в условиях энергетического кризиса
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула


реклама

  На украинском театре боевых действий продолжаются массированные ракетные удары и прилёты беспилотных летательных аппаратов по типу Герань-2. Некоторые регионы вновь остались обесточены, известно, что на сегодняшний день без света терпят Харьков и Полтава, сообщается о взрывах в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской и Николаевской областях. Если в теплые летние деньки проблемы могли быть не столь существенными, то уже в зимних условиях ситуация для Украины катастрофическая. 

  На тему того, как переживут зимние холода в разных странах, которые затронул главный конфликт 2022 года, подробный разбор сделала команда Пивоварова, в своём выпуске "Зима здесь". Если кратко, для жителей западной и центральной Украины подобные условия жизни стали новинкой и вызывает ряд трудностей: сложно спроектировать свой график на следующий день, нужно подстраиваться под график работы электроэнергии в определенные часы. Вслед за электроэнергией дом покидает и тепло, жители вынуждены идти в так называемые "Пункты несокрушимости" - палатки в которых можно посидеть, согреться, и подзарядить мобильные устройства.

  На восточной части Украины за всё время конфликта уже успели привыкнуть к подобным сложностям, Киев планомерно уничтожал инфраструктуру Донецкой и Луганской республик с самых первых дней, и обстрелы продолжаются по сей день. Жителей Донбасса больше пугают обстрелы ВСУ, нежели трудности со светом и водой, так как удары зачастую приходятся на жилые кварталы.

  Если говорить о жителях Европы, то их зима коснулась только в экономическом плане, и лишь в части регионов холод пришел в дом. Сильнее всего пострадала от кризиса Германия, гражданам приходится максимально ужаться в своих расходах, как на электроэнергии и отоплении, так и на покупках в целом. Повышение цен на газ повлияло и на элементарную выпечку, батон хлеба с отрубями обходится жителям Германии в районе 6 евро, это результат того, что подорожало электричество или газ, на котором его выпекают. Подорожание аммиака за счёт роста цен на газ, из аммиака в свою очередь производят удобрения, которые используются в выращивании зерновых. Таких цепочек огромное множество, и каждая из них накладывает дополнительную финансовую нагрузку на конечного потребителя.

  Но увы, и в России есть населенные пункты, не обеспеченные элементарным газопроводом. Проблема в огромных затратах на прокладывание газовой трубы от ближайшего газопровода, до условного посёлка. Грубо говоря, Газпром не готов вкладывать десятки миллионов на трубопровод, для получения в дальнейшем 10 тысяч рублей в месяц. Хоть таких населённых пунктов и мизерное количество, но они есть. К сожалению, то что считалось в рамках СССР программой "Газификации", после развала стало просто "Коммерчески нецелесообразно".

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #европа #газ #германия #специальная военная операция #электроэнергия #конфликт #зима
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2023 году Украина получит сотни танков Т-72 - запасы советской военной техники исчерпаются нескоро
70
GeForce RTX 4070 Ti показалась в Geekbench тесте OpenCL — производительность RTX 3080 Ti
13
GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce RTX 4090 – сколько лет можно просидеть на флагмане без апгрейда
12
Сколько денег вы готовы потратить на видеокарту – 5 игровых моделей для разумных геймеров
14
Microsoft признала ошибку в обновлениях для Windows 11 и Windows 10 22H2
+
Стоит ли смотреть на 75-летнего Сталлоне в роли крутого мачо-мафиози в новом сериале «Король Талсы»
2
Китай: США «обманули» TSMC, заставив ее перенести передовые узлы в Аризону
32
Стоит ли тратить на компьютер 100 000р – почему обычным геймерам не нужны процессоры дороже 20 000р
12
CDPR подтвердила, что не вырезала никакой контент из обновлённой версии «Ведьмака 3»
+
6 видеокарт, которые вы не захотите купить – изучаем цены с внимательными читателями Overclockers
9
Биткоин пережил последний отчёт ФРС США за 2022 год – что ждать от цифрового золота под Новый год
+
Павел Дуров признан самым богатым человеком в ОАЭ - местные шейхи значительно беднее
+
Исследование: сколько стоит собрать игровой ПК в разных странах в 2022 году
22
Видео с российской межконтинентальной ядерной ракетой Ярс вызвало панику среди западных журналистов
1
The Witcher 3 оказалась неиграбельна – даже GeForce RTX 4090 не способна вытянуть культовую игру
16
Российских рабочих заставляют носить электронные браслеты для контроля физической активности
7
Как ЗРК Patriot испугался дрона-камикадзе Герань-3, и почему США отказали Украине в поставках ПВО
+
Попытка запуска первой в мире орбитальной ракеты Zhuque-2 на метановом топливе окончилась провалом
3
Курс доллара на Aliexpress поднялся выше 71 рубля
10
Самые быстрые SSD для разумных геймеров – стоит ли покупать HDD на 18 Тб в 2022 году
4

Популярные статьи

Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
1123
В США испытали гиперзвуковую ракету, стоит ли России опасаться и поставят ли ее на Украину
36
Очередные проблемы Linux систем - как лишиться операционной системы просто установив драйвер
132
Оптимизируем Sony PlayStation 4 Pro для комфортной игры
16
Обзор Machenike S15C: игровой ноутбук с i7 и RTX 3060 по адекватной цене
25
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
164
Покупаем игровую консоль на барахолке - на что обратить внимание
34
Может ли Россия победить США и Европу в экономической войне, и стоит ли ждать помощи от союзников
129
5 аниме ужасов, которые заставят вас пожалеть, что вы никогда их не смотрели
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
25

Сейчас обсуждают

m2896
15:21
Наказывать или не наказывать за использование ПО без лицензии - это компетенция корпораций, производящих ПО, а не государственной власти. Государство осуществляет лишь общее нормативное регулирование ...
В России могут ввести мораторий на наказание за использование нелицензионного ПО
Сева Шевченко
15:19
Ленина не трогай, червь! И не стоит в таком ракурсе, словно он зигует, его фотки таращить, фашистская ты мразь!
В 2023 году Украина получит сотни танков Т-72 - запасы советской военной техники исчерпаются нескоро
Мать шешенбека
15:18
генератор заправил?
Может ли Россия победить США и Европу в экономической войне, и стоит ли ждать помощи от союзников
Правдоруб
15:17
То есть вот это был не перевод стрелок, пиdaр?
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Шеша жив!
15:17
не знаю, но полагаю, что нет, ведь доказательств ты не предоставил следовательно, ты слит и опущен
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Шеша жив!
15:16
а зачем мне что то подтверждать тебе, если ты мне ни одного пруфа своих вскукареков так и не предоставил
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Spike Rus
15:15
Опять это искусственное нагнетание, а вдруг- а вдруг.....
Приедет ли в Россию новое компьютерное железо, и что будет с ценами – прогноз на 2023 год
Правдоруб
15:15
Да, вскукареками два раза слили под чистую вашу эллЫтную 93 бригаду. Слейся в унитаз дepьмо тупое, правда глазки заколола
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Ky2ky
15:15
Возможно. НО всерано это АНАЛлитеги.
Аналитики Morgan Stanley назвали акции AMD самыми перспективными ценными бумагами сектора в 2023 году
Вячеслав Ермолаев
15:15
Ну я понимаю, ты вчера родился, и точно не видишь разницу с сегодняшним днём и вчерашним днём. Посоветую просто сравнить 2008 и 2022 годы. Про начало двухтысячных я уже не говорю..
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем