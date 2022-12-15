Товары с ноябрьских распродаж поднялись в цене на 15-25%, остаётся надежда на финальную новогоднюю распродажу

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В связи с изменениями на геополитической арене и картиной на мировом рынке, курс американской валюты пошел в рост. На сегодняшний день цена американского доллара составляет 64 рубля 49 копеек. Повышение цены иностранной валюты произошло на фоне снижения стоимости нефти и введённым ЕС и G7 потолком цен. В целом это снизило поток поступающей на российский рынок иностранной валюты. На протяжении полугода поступающая с реализации экспортируемых продуктов иностранная валюта, сразу же продавалась на бирже и тем самым способствовала укреплению российского рубля. Мы наблюдаем как выручка постепенно сократилась, и рубль начал слабеть. Но еще не было каких-то конкретных ответных действий со стороны России касательно потолка цен, при полном отказе торговать со странами придерживающимися этого самого потолка, рынок энергоресурсов вновь может потрясти.

Но самый наглядный эффект от повышения курса валют, можно наблюдать на торговой площадке Aliexpress. На 15 декабря 2022 года курс американского доллара внутри площадки составляет 71 рубль 74 копейки. Что сразу же отражается на стоимости товаров. К примеру: доступная ранее всего за 22 тысячи рублей Nvidia GeForce RTX 3070 от Zotac

Уже сегодня обойдётся в 27,657 рублей, что практически на 25% больше чем месяц назад. Но стоит отметить, в повышении стоимости на видеоадаптеры виновата не только ситуация на валютном рынке, в большей степени повлияли факторы связанные с криптовалютами и майнингом.

Подорожали также более старые модели по типу Nvidia RTX 2060 Super

Со всеми скидками её можно приобрести за 15 тысяч рублей, но в ноябре такие же видеокарты продавались от 12 тысяч рублей, что выглядело действительно хорошим предложением.

Изменения не прошли и мимо рынка смартфонов, OnePlus Ace 10R стоит нынче в районе 22,500 рублей с использованием промо-кодов от продавца

А в ноябре данную модель можно было приобрести дешевле 20 тысяч рублей, то есть на 10-15% дешевле.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Будем следить, что нам дальше принесёт декабрь месяц, есть надежда на финальную новогоднюю распродажу, которая сможет приятно удивить.