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После старта продаж Nvidia GeForce RTX 4090 на компанию посыпалось огромное количество критики, касательно проблемного 12VHPWR дополнительного питания. В сети появилось немало материалов на тему плавления переходников и даже самих разъёмов на видеокарте. Компания по началу заявляла, о некачественных комплектных переходниках, затем решила отыграть тактику "Клиент сам дурак", заявив что проблема кроется в кривых руках не до конца вставляющих кабель в разъём, контрольным в голову стало требование не загибать переходник 12VHPWR.
Однако, автор канала "Майнеры в носках" настаивает, причем весьма не безосновательно, что в подобных случаях всему виной неудачное инженерное решение. Стоит вспомнить, что на самой топовой видеокарте 3000-ой линейки был установлен такой же 12VHPWR разъём, с такими же комплектными переходниками, и потребление данной модели также могло достигать в пике 450 ватт. Однако в сети за более долгий эксплуатационный срок не всплывало подобных случаев. А дело по мнению автора вот в чем:
В отличие от новинок, на видеокартах Nvidia RTX 3090 Ti, разъём дополнительного питания имел разделение полигонов на самом текстолите, что позволяло равномерно разделить силу тока и снизить нагрузку на 1-Pin.
Помимо этого, данное решение позволяло установить так необходимые порой на видеокартах предохранители, зачастую спасающие от настоящего пожара.
Одним словом, все эти заявления о некачественных переходниках, загибах и кривых руках пользователей являются попыткой перекинуть свою вину на других, будь то поставщик переходников или сам конечный пользователь.