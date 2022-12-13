Ответ удалось найти сравнив новинки с не менее прожорливой предшественницей RTX 3090 Ti

реклама

После старта продаж Nvidia GeForce RTX 4090 на компанию посыпалось огромное количество критики, касательно проблемного 12VHPWR дополнительного питания. В сети появилось немало материалов на тему плавления переходников и даже самих разъёмов на видеокарте. Компания по началу заявляла, о некачественных комплектных переходниках, затем решила отыграть тактику "Клиент сам дурак", заявив что проблема кроется в кривых руках не до конца вставляющих кабель в разъём, контрольным в голову стало требование не загибать переходник 12VHPWR.

Однако, автор канала "Майнеры в носках" настаивает, причем весьма не безосновательно, что в подобных случаях всему виной неудачное инженерное решение. Стоит вспомнить, что на самой топовой видеокарте 3000-ой линейки был установлен такой же 12VHPWR разъём, с такими же комплектными переходниками, и потребление данной модели также могло достигать в пике 450 ватт. Однако в сети за более долгий эксплуатационный срок не всплывало подобных случаев. А дело по мнению автора вот в чем:

В отличие от новинок, на видеокартах Nvidia RTX 3090 Ti, разъём дополнительного питания имел разделение полигонов на самом текстолите, что позволяло равномерно разделить силу тока и снизить нагрузку на 1-Pin.

Nvidia RTX 3090 Ti

Помимо этого, данное решение позволяло установить так необходимые порой на видеокартах предохранители, зачастую спасающие от настоящего пожара.

Nvidia RTX 4090

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Одним словом, все эти заявления о некачественных переходниках, загибах и кривых руках пользователей являются попыткой перекинуть свою вину на других, будь то поставщик переходников или сам конечный пользователь.