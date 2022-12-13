Nvidia RTX 3080 подорожала с 63 тысяч до 73 тысяч рублей, а бюджетные Nvidia RTX 3060 ti достигли 40 тысяч

Еще недавно мы несказанно радовались снижению цен на видеоадаптеры, как уже сегодня на рынке происходит нечто странное.

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Среди наших статей за декабрь, вы могли узнать много нового о том, как себя чувствуют в данный момент майнеры на видеокартах, на каких криптовалютах они зарабатывают последнее время и самое главное - сколько именно они зарабатывают. Так или иначе окупаемость самого оборудования остаётся заоблачной, однако, за последние сутки цены в отечественных магазинах изменились не в лучшую сторону.

Если ранее мы могли лицезреть младшего флагмана 3000-ой линейки Nvidia с ценой от 62,990 рублей, то уже сегодня дела обстоят иначе.

10,000 рублей прибавилось с нашего предыдущего отчёта, и тут дело не в самом вендоре, за эту же сумму продаётся и самый бюджетный вариант в лице Gigabyte Turbo, с шумным вентилятором и высокими температурами, в сравнении с другими исполнениями.

Или те же среднебюджетные Nvidia Geforce RTX 3070 можно было приобрести дешевле 44 тысяч рублей





Разница здесь не столь существенная, тем не менее. Каковы мотивы повышения цен на видеоадаптеры, когда рынок буквально перенасыщен данными товарами?

Изменения коснулись и более бюджетных моделей.

5,000 рублей добавилось и к Nvidia GeForce RTX 3060 ti. С этими моделями и вовсе удивительно наблюдать повышение цен, после нескончаемой критики, связанной с проблемами чипов видеопамяти.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -21000р на RTX 4080 в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Связано ли это с какими-то просветами в майнинг-индустрии или надвигающимся ослаблением российской валюты - непонятно, но повторения взрыва цен 2020-2021 годов ожидать пока не стоит.