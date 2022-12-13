Еще недавно мы несказанно радовались снижению цен на видеоадаптеры, как уже сегодня на рынке происходит нечто странное.
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Среди наших статей за декабрь, вы могли узнать много нового о том, как себя чувствуют в данный момент майнеры на видеокартах, на каких криптовалютах они зарабатывают последнее время и самое главное - сколько именно они зарабатывают. Так или иначе окупаемость самого оборудования остаётся заоблачной, однако, за последние сутки цены в отечественных магазинах изменились не в лучшую сторону.
Если ранее мы могли лицезреть младшего флагмана 3000-ой линейки Nvidia с ценой от 62,990 рублей, то уже сегодня дела обстоят иначе.
10,000 рублей прибавилось с нашего предыдущего отчёта, и тут дело не в самом вендоре, за эту же сумму продаётся и самый бюджетный вариант в лице Gigabyte Turbo, с шумным вентилятором и высокими температурами, в сравнении с другими исполнениями.
Или те же среднебюджетные Nvidia Geforce RTX 3070 можно было приобрести дешевле 44 тысяч рублей
Разница здесь не столь существенная, тем не менее. Каковы мотивы повышения цен на видеоадаптеры, когда рынок буквально перенасыщен данными товарами?
Изменения коснулись и более бюджетных моделей.
5,000 рублей добавилось и к Nvidia GeForce RTX 3060 ti. С этими моделями и вовсе удивительно наблюдать повышение цен, после нескончаемой критики, связанной с проблемами чипов видеопамяти.
Связано ли это с какими-то просветами в майнинг-индустрии или надвигающимся ослаблением российской валюты - непонятно, но повторения взрыва цен 2020-2021 годов ожидать пока не стоит.