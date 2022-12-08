Титул криптомагната становится всё опаснее





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За последний месяц в криптопространстве происходят не самая позитивная тенденция. С конца октября стало известно уже о 3 случаях внезапной гибели криптомиллиардеров.

Началось всё с Николая Машугяна - тело 29-летнего сооснователь криптовалютной кредитной платформы MakerDAO нашли в Пуэрто-Рико, заявлено, что молодой человек утонул в запрещённой для купания зоне. Смерть наступила 28 октября, однако нашли предпринимателя только 1 ноября. Незадолго до этого Николай публиковал в своих социальных сетях, что его преследуют спецслужбы и мафия.

23 ноября не стало 30-летнего сооснователя компании Amber Group - Тяньтян Кулландера. Молодой миллиардер скончался во сне, семья потребовала не обнародовать причину.

Уже 25 ноября при крушении вертолёта разбился Вячеслав Таран - основатель компании Forex club и. соучредитель инвестиционной компании Libertex. Вместе с предпринимателем в Монако разбился 35-летний пилот.

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На фоне этих событий в сети активно обсуждают видео, на котором группа людей высаживает молодого человека из его автомобиля и затаскивает к себе в фургон. Потерпевший сообщил полиции, что в последствии эти 4 человека выпытывали из него ключи от криптовалютного кошелька. Действие происходило в Москве.