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Мы уже не раз обсуждали старенькие боевые машины, проходящие дополнительную модернизацию и идущие на фронт. Укрепление защиты на Т-62М, улучшение системы наведения и ходовой части вместе с наращиванием дополнительных динамических плит у Т-72Б3М, всё это усовершенствование стареньких, хоть и надёжных танков.
Но вот стало известно, об отправлении на фронт из «Научно-производственной корпорации „Уралвагонзавод“ имени Ф. Э. Дзержинского» новейших танков Т-90М, или же Объект-188М. Данный танк уже сложно упрекнуть в техническом оснащении, боевая машина одинаково уверенно себя чувствует и днём и ночью, система поиска целей и наведения работают в любых условиях. Основным орудием выступает 125-мм гладкоствольная пушка, на башню танка устанавливается дистанционно управляем пулемёт. Дальность стрельбы основным орудием до 5 километров противотанковой управляемой ракетой и 3 километра другими типами боеприпасов.
На выехавших из Тагила машинах, по бортам дополнительно наращена динамическая защита «Реликт». Уже сообщается, что танки поступили в зону Специальной Военной Операции.