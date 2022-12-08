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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Майнерская монетка Radiant (RXD) за последние недели выросла в 5 раз
Однако, это не сильно меняет обстоятельства для майнеров на видеокартах, доходность в индустрии остаётся ничтожной
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

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  Пока в майнинг сообществе раздувают значимость и перспективность, для криптошахтёров на видеокартах, монетки Kaspa, неожиданно пошел в рост токен Radiant (RXD) RXD - Radiant 

  За последнюю неделю Radiant выросла более чем в 2 раза, а с начала ноября монета приумножила свою стоимость уже в 5 раз, и это при условии того, что за этот же период рынок криптовалют прилично потерял. Bitcoin рухнул с 21,000 до 15,500 долларов, Ethereum терял практически треть своей стоимости, падая с 1,670 до 1,100 долларов. Вы скажите, а что тут такого, на рынке криптовалют постоянно подобное американские горки у тех или иных активов. Однако, монета Radiant доступна для добычи на видеокартах, и при внезапном взрыве подобных активов, будет вероятность вернуться в 2021 год. Многим конечно это могло бы показаться приятным событием, но речь исключительно о рынке видеокарт, когда в наличии имелись лишь затычки, а если приличные видеоускорители и имелись, то просили за них РРЦ Х3.

  Но посмотрим есть ли повод бояться на данный момент времени. Разберём доходность майнеров на примере Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Выдаёт данный адаптер в майнинге Radiant порядка 800 MH/s.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

  Как мы помним, за потребляемую электроэнергию данной картой, майнеру придётся оплачивать в районе 20 рублей. По итогу чистая прибыль майнера составит всего лишь 6 рублей за сутки безостановочной работы. Благо на рынке после майнинг-бума осталось гигантское количество видеоадаптеров, и при появлении каких-либо новых алгоритмов и токенов для майнинга, часть этих самых видеокарт моментально затаптывает сложность сети. И даже если постепенно будут появляться всё новые и новые "золотые жилы", такое количество видеокарт ни одна сеть попросту не выдержит.

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#nvidia #видеокарты #майнинг #криптовалюта #токен #radiant #rxd
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