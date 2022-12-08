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Пока в майнинг сообществе раздувают значимость и перспективность, для криптошахтёров на видеокартах, монетки Kaspa, неожиданно пошел в рост токен Radiant (RXD)
За последнюю неделю Radiant выросла более чем в 2 раза, а с начала ноября монета приумножила свою стоимость уже в 5 раз, и это при условии того, что за этот же период рынок криптовалют прилично потерял. Bitcoin рухнул с 21,000 до 15,500 долларов, Ethereum терял практически треть своей стоимости, падая с 1,670 до 1,100 долларов. Вы скажите, а что тут такого, на рынке криптовалют постоянно подобное американские горки у тех или иных активов. Однако, монета Radiant доступна для добычи на видеокартах, и при внезапном взрыве подобных активов, будет вероятность вернуться в 2021 год. Многим конечно это могло бы показаться приятным событием, но речь исключительно о рынке видеокарт, когда в наличии имелись лишь затычки, а если приличные видеоускорители и имелись, то просили за них РРЦ Х3.
Но посмотрим есть ли повод бояться на данный момент времени. Разберём доходность майнеров на примере Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Выдаёт данный адаптер в майнинге Radiant порядка 800 MH/s.
Как мы помним, за потребляемую электроэнергию данной картой, майнеру придётся оплачивать в районе 20 рублей. По итогу чистая прибыль майнера составит всего лишь 6 рублей за сутки безостановочной работы. Благо на рынке после майнинг-бума осталось гигантское количество видеоадаптеров, и при появлении каких-либо новых алгоритмов и токенов для майнинга, часть этих самых видеокарт моментально затаптывает сложность сети. И даже если постепенно будут появляться всё новые и новые "золотые жилы", такое количество видеокарт ни одна сеть попросту не выдержит.