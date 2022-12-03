Вновь разбираем какие могут возникнуть проблемы, при покупке видеоускорителей из поднебесной

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Даниил из компьютерной мастерской HappyPC поделился своим опытом оптовой закупки из Поднебесной видеокарт AMD Radeon RX 580 8 ГБ и Nvidia GeForce RTX 2060 Super. Если с последними проблем не возникло во все, партия из 10 видеоадаптеров от компании MSI продались быстро, вот первые разочаровали по нескольким фронтам.

В первую очередь мастер отметил несовпадение ожиданий и реальности, во время оформления заказа обговаривались исполнения от Sapphire, одной из самых лучших, холодных и надежных среди RX 470-580. Продуманная система охлаждения, бессмертные вентиляторы на шарикоподшипниках, по цепи питания установлены предохранители, СО накрывает все необходимые компоненты. Что получили по факту? JieShuo, в первую очередь сам бренд, который не внушает вовсе никакого доверия конечному потребителю, во вторых все понимают, что под капотом с большей степенью вероятности видеочип и чипы памяти сняты с различных пострадавших видеокарт. Зачастую память уже с желтыми пятнами, возможно снятая с каких-нибудь Asus RX 470 Dual, без охлаждения на видеопамяти. Сам чип может быть ужаренным и даже со следами ржавчины

Насколько же повезло компьютерной мастерской HappyPC? Чипы памяти в неплохом состоянии, если на предыдущей карте и майнили, то с охлаждением было всё в порядке. А вот видеочип в печальном состоянии, в добавок установка на плату происходила неким "топорным" методом, китайские сборщики даже не задумывались о чистке от флюса.

Система охлаждения одна из самых простых, алюминиевый брусок с двумя термотрубками, из плюсов можно отметить охлаждение видеопамяти. Питание видеокарты охлаждается также от основного радиатора. В игровых тестах видеокарта показывает себя достойно, несмотря на то, что данный вариант 2048SP. По факту это чип из моделей RX 470, перепрошитый на Bios от RX 580.

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На данный момент подобное решение на Aliexpress продаётся в районе 5 тысяч рублей, весьма спорная покупка, учитывая, что в нынешних условиях на том же Авито при желании и терпении можно найти похожее предложение, но с возможностью проверить на месте и даже в более привлекательном исполнении, но возможно чуть дороже.