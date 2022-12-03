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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Даниил из HappyPC поделился опытом покупки RX 580 8gb из Поднебесной
Вновь разбираем какие могут возникнуть проблемы, при покупке видеоускорителей из поднебесной
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
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RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

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  Даниил из компьютерной мастерской HappyPC поделился своим опытом оптовой закупки из Поднебесной видеокарт AMD Radeon RX 580 8 ГБ и Nvidia GeForce RTX 2060 Super. Если с последними проблем не возникло во все, партия из 10 видеоадаптеров от компании MSI продались быстро, вот первые разочаровали по нескольким фронтам.

  В первую очередь мастер отметил несовпадение ожиданий и реальности, во время оформления заказа обговаривались исполнения от Sapphire, одной из самых лучших, холодных и надежных среди RX 470-580. Продуманная система охлаждения, бессмертные вентиляторы на шарикоподшипниках, по цепи питания установлены предохранители, СО накрывает все необходимые компоненты. Что получили по факту? JieShuo, в первую очередь сам бренд, который не внушает вовсе никакого доверия конечному потребителю, во вторых все понимают, что под капотом с большей степенью вероятности видеочип и чипы памяти сняты с различных пострадавших видеокарт. Зачастую память уже с желтыми пятнами, возможно снятая с каких-нибудь Asus RX 470 Dual, без охлаждения на видеопамяти. Сам чип может быть ужаренным и даже со следами ржавчины

  Насколько же повезло компьютерной мастерской HappyPC? Чипы памяти в неплохом состоянии, если на предыдущей карте и майнили, то с охлаждением было всё в порядке. А вот видеочип в печальном состоянии, в добавок установка на плату происходила неким "топорным" методом, китайские сборщики даже не задумывались о чистке от флюса.

  Система охлаждения одна из самых простых, алюминиевый брусок с двумя термотрубками, из плюсов можно отметить охлаждение видеопамяти. Питание видеокарты охлаждается также от основного радиатора. В игровых тестах видеокарта показывает себя достойно, несмотря на то, что данный вариант 2048SP. По факту это чип из моделей RX 470, перепрошитый на Bios от RX 580.

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
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4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

  На данный момент подобное решение на Aliexpress продаётся в районе 5 тысяч рублей, весьма спорная покупка, учитывая, что в нынешних условиях на том же Авито при желании и терпении можно найти похожее предложение, но с возможностью проверить на месте и даже в более привлекательном исполнении, но возможно чуть дороже.

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#amd #nvidia #radeon #видеокарта #rtx #rx 580 #мастерская #happypc
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