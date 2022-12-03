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Даниил из компьютерной мастерской HappyPC поделился своим опытом оптовой закупки из Поднебесной видеокарт AMD Radeon RX 580 8 ГБ и Nvidia GeForce RTX 2060 Super. Если с последними проблем не возникло во все, партия из 10 видеоадаптеров от компании MSI продались быстро, вот первые разочаровали по нескольким фронтам.
В первую очередь мастер отметил несовпадение ожиданий и реальности, во время оформления заказа обговаривались исполнения от Sapphire, одной из самых лучших, холодных и надежных среди RX 470-580. Продуманная система охлаждения, бессмертные вентиляторы на шарикоподшипниках, по цепи питания установлены предохранители, СО накрывает все необходимые компоненты. Что получили по факту? JieShuo, в первую очередь сам бренд, который не внушает вовсе никакого доверия конечному потребителю, во вторых все понимают, что под капотом с большей степенью вероятности видеочип и чипы памяти сняты с различных пострадавших видеокарт. Зачастую память уже с желтыми пятнами, возможно снятая с каких-нибудь Asus RX 470 Dual, без охлаждения на видеопамяти. Сам чип может быть ужаренным и даже со следами ржавчины
Насколько же повезло компьютерной мастерской HappyPC? Чипы памяти в неплохом состоянии, если на предыдущей карте и майнили, то с охлаждением было всё в порядке. А вот видеочип в печальном состоянии, в добавок установка на плату происходила неким "топорным" методом, китайские сборщики даже не задумывались о чистке от флюса.
Система охлаждения одна из самых простых, алюминиевый брусок с двумя термотрубками, из плюсов можно отметить охлаждение видеопамяти. Питание видеокарты охлаждается также от основного радиатора. В игровых тестах видеокарта показывает себя достойно, несмотря на то, что данный вариант 2048SP. По факту это чип из моделей RX 470, перепрошитый на Bios от RX 580.
На данный момент подобное решение на Aliexpress продаётся в районе 5 тысяч рублей, весьма спорная покупка, учитывая, что в нынешних условиях на том же Авито при желании и терпении можно найти похожее предложение, но с возможностью проверить на месте и даже в более привлекательном исполнении, но возможно чуть дороже.