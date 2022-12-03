В ходе патрулирования российские самолёты впервые приземлились на территории Китая, а китайские на территории России

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В сентябре 2022 года Российская Федерация и Китайская Народная Республика провели совместную отработку боевого слаживания в рамках учений "Восток-2022", также в этой программе участвовали военнослужащие из Белоруссии, Азербайджана, Индии, Армении, Казахстана, Сирии, Таджикистана и Монголии. Японские власти выразили протест в связи с манёврами на Курилах. После масштабных учений в начале сентября, во второй половине месяца началась отработка Военно-морских сил трёх стран: России, Китая и Ирана,

И вот, в конце ноября ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над Японской и Восточно-Китайской морскими акваториями. В течение восьми часов китайские стратегические бомбардировщики Хун-6К и российские ракетоносцы Ту-95МС проводили патрулирование, чем заставили японцев поднапрячься, последним пришлось поднять по тревоги свои военно-воздушные силы. Сопровождали авиагруппу истребители СУ-30М и СУ-35С. В ходе патрулирования впервые российские боевые самолёты произвели посадку на территории КНР, а китайские на территории РФ.

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