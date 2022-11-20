В казанском центре подготовки мобилизованными были сняты кадры с проезжающим мимо танком Т-14

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В сети появились кадры с обкаткой новейшего российского танка Т-14 «Армата», в одном из полигонов центра подготовки мобилизованных военнослужащих Российской Федерации, вблизи города Казань. Пока нет точной информации в связи с чем Объект 148 был задействован в цене подготовки, значит ли это, что в ближайшее время данная техника может быть опробована в Специальной Военной Операции или нет, покажет время.

Причиной неиспользования боевых машин «Армата» может быть как необходимость провести некоторые доработки танка, так и опасения, что один из образцов Т-14 попадёт в руки противника, и будет изучено для поиска слабых мест новинки. Но что есть такого в российской броне, что делает его более совершенным, чем например Т-72 последних модификаций.





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«Армата» имеет на борту ЕСУ ТЗ, средства связи позволяющие поддерживать контакт с другими единицами тактического звена: артиллерией, ПВО, танками, беспилотными летательными аппаратами и даже инженерным и материально-техническим обеспечением, позволяя обеспечивать необходимыми данными всё соединение и при необходимости корректировать огонь, за счёт собственных средств наблюдения. Из средств наблюдения и разведки Т-14 имеет собственный бортовой БПЛА с РЛС и инфракрасным прицелом. Сам танк оснащен ультрафиолетовыми HD-камерами с круговым охватом 360 градусов, для обнаружения двигателей и техники по выхлопным газам. Новинка также разработан по технологии «стелс», за счет сниженного инфракрасного и магнитного радиодиапазона, ГСН ПТУР «Джавелин»,«Бримстоун», «Спайк» и другие системы с похожей системой прицеливания вынужден сокращать дистанцию в разы, для захвата цели. Защищенность машины обеспечивает броня четвёртого поколения под названием «Малахит», а поверх него установлена активная защита нового типа «Афганит», способная перехватывать противотанковые снаряды безопасно для следующей поблизости пехоты и техники.