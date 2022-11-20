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Российская Армия нанесла удары по запорожскому авиазаводу «Мотор Сич»
На территории завода происходило обслуживание украинской авиации и беспилотников
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  В последние месяцы Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Начались массированные атаки крылатыми ракетами «Калибр» и дронами камикадзе «Герань-2». Постепенно уничтожались объекты энергетики и цепочки поставок вооружения и военной техники. В ночь с 18 по 19 ноября был уничтожен запорожский завод по разработке, производству и ремонту авиационных газотурбинных двигателей - «Мотор Сич».

  Основано данное предприятие было в еще в Российской Империи, аж в 1907 году. Вплоть до 1915 года завод занимался производством сельскохозяйственных инструментов и механизмов. Уже с 1916 года произошло переоборудование цехов, для производства авиационных моторов, самым первым изделием по новому профилю был выпущен 6-цилиндровый «Дека М-100». С тех пор завод успел произвести гигантское количество комплектующих для авиации разных стран. Завод постоянно модернизировался и шел в ногу со временем, и вот в условиях положения 2022 года, стал законной военной целью, так как занимался обслуживанием военной авиации и беспилотных летательных аппаратов.

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  Ранее от украинских властей стало известно о национализации завода, объяснила это администрация Зеленского военными нуждами ВСУ. Почти половина акций компании принадлежала китайским компаниям.

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#россия #сво #украина #авиация #война #завод #мотор сич #удары
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