Некоторые товары в момент распродажи в честь дня холостяка были дешевле на 15-20%

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За последние месяцы валютная пара доллар/рубль основательно закрепилась в коридоре между 60 и 61, с редкими потрясениями, когда американская валюта проваливалась до 57 рублей, затем вырастала до 65, и возвращалась в коридор. Учитывая запланированное на 23 ноября объявление потолка цен на российскую нефть, вполне возможно ослабление российского рубля. При неприемлемых цифрах в закупке, Россия может попросту прекратить продажу нефти странам состоящим в G7. При этом за счёт снижения получаемой иностранной валюты с экспорта энергоносителей, возможно и повышение курса американского доллара. Однако, мир на данный момент настолько непредсказуем, что возможен и расклад с резким повышением цены продаваемой нефти.

Несмотря на фиксированный последние недели курс доллара, торговая площадка Aliexpress периодически повышает стоимость иностранной валюты внутри сервиса. На 19 ноября 2022 года курс доллара на Aliexpress составляет 67 рублей 48 копеек, в момент распродажи в честь 11.11 площадка снижала курс до 64 рублей 40 копеек.

Многие выражали сомнения касательно достоверности проводимых акций на торговой площадке, посмотрим что мы имеем по факту: видеокарта Nvidia RTX 3070 от бренда Mllse в момент распродажи была доступна дешевле 22 тысяч рублей.

Уже на сегодняшний день данный товар доступен по цене в 26,900 рублей, то есть разница более 20%. Модели от официальных вендоров также показали немалый рост в цене. Nvidia GeForce RTX 3060 Ti от Gigabyte ранее стоила 17,900 рублей

Цена на сегодняшний день составляет 21,600 рублей, что также на 20 дороже цены в момент распродажи. А например смартфон Oneplus 10R подорожал не столь критично

Ранее мы могли приобрести данного зверя чуть меньше 19 тысяч рублей, смартфон подорожал примерно на 15%

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Одним словом ежегодная распродажа всё же была не так уж и плоха, можно было приобрести много интересных товаров по выгодной цене, конечно же в первую очередь нас интересует электроника и комплектующие. Но впереди нас ждёт еще масса других праздников для шопоголиков, ближайшая из них начнется 24 ноября. Будем следить за интересными предложениями и дальше.