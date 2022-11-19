Автомобили «Москвич Коррида» будут производиться на базе китайской модели JAC Sehol Yao

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После начала специальной военной операции вооруженными силами России и введения в ответ санкций со стороны США и Евросоюза многие иностранные компании были вынуждены прекратить свою деятельность на территории РФ. К примеру остановили свои мощности Mercedes-Benz, Nissan, Toyota, Renault, однако мир устроен таким образом, что когда рынок покидают одни компании, их место стремятся занять другие, хоть и менее именитые.

Таким образом китайский автопром стремительно покоряет российский рынок, ранее вы наверняка слышали о компаниях Haval или Changan - это одни из самых популярных в России китайских автопроизводителей. Модели этих брендов всё чаще встречаются на российских дорогах. Однако, отечественные КАМАЗ и Москвич решили начать совместную работу с компанией JAC, и запустить производство автомобилей под брендом «Москвич», но на базе китайский моделей.

В 2023 году планируется выпуск автомобиля «Москвич Коррида», на базе JAC Sehol Yao. Под капотом данной модели будет двигатель 1.5 литра, с турбонаддувом, максимальная мощность составит от 150 до 190 лошадиных сил, предположительно будет две версии: стандартный вариант и спортивный.





Также должна перейти на вариант для российского рынка и большая часть электроники: круиз-контроль, климатическое оборудование, авто-помощник, кнопка запуска мотора, 7-дюймовая приборная панель и многое другое.

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Длина автомобиля составит 4.77 метра, ширина - 1.83 метра, высота - 1.5 метра. Пока рано говорить о цене будущего Москвича, но цены на китайский JAC Sehol Yao стартуют от 800,000 рублей при конвертации по сегодняшнему курсу.