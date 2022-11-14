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Последние события с криптобиржей FTX окончательно обрушили надежды на скорое светлое будущее майнинга, да и всей индустрии цифровых валют. За последние сутки первая криптовалюта падала в цене до 15,800 долларов, вместе с ней ко дну отправились и другие цифровые активы, Ethereum вновь оказался ниже 1,100 долларов, а BNB с 360 доллар опускался до 260.
Ощутили на себе этот удар и криптошахтёры, та же криптовалюта Radiant(RXD), потеряла половину цены от всего двухнедельного максимума, соответственно добывать её майнерам уже не так весело, как было. Однако, как показывают последние события, майнеры - весьма находчивые и позитивно настроенные люди. Помимо кучи новых криптовалют, работающих на консенсусе Proof of Work, появляется и всё больше способов добывать несколько криптовалют одновременно.
Один из майнер-блогеров продемонстрировал, как можно добывать на видеокартах одновременно 3 разных криптовалюты, получая при этом дополнительную прибыль. Первым токеном из этой троицы является Proof of Memes(POM), это монетка судя по всему работает на алгоритме Ethash, от которого в своё время отказался Ethereum. Вторым токеном является Kaspa(KAS), однажды мы уже разбирали данную криптовалюту, также проект вышел относительно не так давно, но уже успел стать одной из любимейших среди майнеров. Третьим токенов является Zilliqa(ZIL), эта монета уже давно на рынке, и долгое время являлась дополнительным заработком для майнеров.
Никак не хотят сдаваться криптодобытчики, и каждый раз находят всё более изощренные варианты оставаться наплаву.