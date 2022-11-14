Также в Соединенные Штаты Америки перебираются промышленники из европейский стран

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Последний год оказался весьма сложным, приближение мирового экономического кризиса предвещалось уже в конце 2021 года, о нём говорили выдающиеся финансисты и владельцы различных компаний и фондов. Начало конфликта между Россией и Украиной дало сильный толчок, для ускорения всех процессов, рынки рухнули, кризис энергоносителей обострился введением санкций против России, растущая инфляция в США, но еще опаснее для старого миропорядка стало усиление Китая.

На последнем съезде Коммунистической Партии Китая, на 3-ий срок был переизбран Си Цзиньпин - человек поставивший себе цели сделать Китай снова великим и вернуть в родную гавань остров Тайвань. Как мы знаем напряжение между материковым Китаем и Тайванем с каждым месяцем лишь нарастает, и пока нет перспектив для мирного воссоединения двух сторон, на первом плане будем рассматриваться силовой метод. Проблемой для Соединенных Штатов является то, что именно в Тайване производятся самые передовые процессоры, с наименьшим техпроцессом и совершеннейшими технологиями. Отдача такого ресурса в руки Китая, даст серьёзное преимущество последнему в экономической войне.

Компания TSMC надеется скорее перенести свои производственные мощности в США, что бы не рисковать своими заводами, данные процессы всячески поддерживаются Белым Домом. Очевидно, власти Соединенных Штатов уже готовятся к возможному конфликту вокруг Тайваня, и чтобы не потерять технологические рычаги давления на другие страны после возвращения Тайваня Китаю, решили заранее перевезти всё необходимое. Ранее в Штатах внесли законопроект по выделению субсидий для компаний, перебрасывающих своё производство на территорию США, касается это технологических компаний.

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Как нельзя кстати оказался и энергетический кризис в Европе, многие промышленные компании также вынуждены переезжать в Америку, производство своей продукции на территории европейских стран стало убыточным, закупки энергоносителей у Вашингтона не меняет картину, озабоченность по поводу такого партнёрства уже выразил Эмманюэль Макрон, заявив, что Штаты поставляют энергоносители в разы дороже, чем на внутреннем рынке.