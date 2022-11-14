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  Вот и подошла к концу ежегодная масштабнейшая распродажа в честь Дня Холостяка. Но всё же за счёт низкого курса американского доллара внутри площадки еще можно приобрести выгодно производительную сборку на платформе AMD, при этом с актуальными комплектующими.

  Учитывая завышенную стоимость нового поколения Ryzen 7000, остановимся на старом добром AMD Ryzen 5 5600, мощный 6-ядерный процессор с которым можно будет играть в абсолютно любые современные игры с высоким показателем FPS и рассчитывать на неплохую скорость в рабочих задачах.

  С промокодом от продавца мы сможем приобрести данный камень в комплекте с материнской платой на B550M за 14,600 рублей. Материнская плата от китайского бренда «Maxsun», модель Terminator. Данная плата имеет хорошее охлаждение системы питания, поддержку m2 накопителя, 2 слота DDR4 памяти с поддержкой частот до 3,800 МГц и также имеется поддержка PCI 4.0.

  К такому комплекту хорошо подойдёт память с частотой 3,200 МГц, 2 планки по 8 гигабайт

  Данный комплект с купоном продавца обойдётся чуть больше 3 тысяч рублей, учитывая что Ryzen 5 5600 поддерживает максимальную частоту памяти 3,200 МГц, более продвинутых планок и не нужно.

  Охлаждение данного процессора от AMD доверим массивному кулеру WB-6A с 6-ю теплотрубками

  Этого решения с головой хватит, чтобы охладить Ryzen 5 5600, или даже более прожорливые модели этой линейки. За 1267 рублей мы получим гарантированно низкие температуры нашего процессора.

 Для хранения наших данных, стоит обратить внимание на M2 накопитель от KingSpec на 512 гигабайт.

  Такого объёма памяти хватит и на систему, и на рабочие программы, чьё нахождение желательно на основном накопителе. С дополнительной скидкой данный М2 накопитель обойдётся в 2,200 рублей.

  Самая затратная детально нашей сборки - видеокарта. В роли видеоадаптера мы установим AMD Radeon RX6600 XT от вендора XFX.

  Понятное дело видеоускорители поставляемые из Китая в подавляющем большинстве приходят уже бывшие в употреблении, но именно эти модели вышли относительно не так давно и в майнинге имеют низкое потребление, что в свою очередь говорит о низких температурах во время эксплуатации, в добавок у данного исполнения весьма эффективная система охлаждения. Одним словом, даже если учитывать использование этих моделей в майнинге, за столь короткий период подобную видеокарту проблематично испортить. В целом, за 17,400 рублей мы получим мощное современное решение, позволяющее ни отказывать себе в ультра настройках на FullHD разрешении, а в большинстве игр и на 2К разрешении.

  В качестве сердца компьютера, оптимальным решением станет 650W блок питания Aero White

  Имеется защита от перенапряжения, перегрузки, короткого замыкания, активная коррекция коэффициента мощности, сертификат 80 Plus. Для данной системы данного блока будет с запасом, обойдётся он нам 3720 рублей.

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  Итого, рабочая лошадка с современной, мощной видеокартой и актуальным процессором на AM4 обойдётся чуть менее 43 тысяч рублей. И это уже неплохо, учитывая что ранее мы могли в районе 30-40 тысяч позволить себе лишь сборку на стареньком Xeon. 

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#amd #aliexpress #ryzen #radeon #видеокарта #процессор #цены #сборка #комплектующие
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