На международной выставке Airshow China-2022 продемонстрировали комплекс ПВО FK-3000

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Последние годы Китайская Народная Республика гигантскими шагами наращивает свою военную и политическую мощь. За последний год Поднебесная спустила на воду третий по счету авианосец «Фуцзянь», при этом заключается всё больше договоров о военном сотрудничестве. С Ираном Китай заключил всестороннее сотрудничество, что подразумевает и партнёрство в военном плане, с Соломоновыми Островами был заключен договор об оборонном сотрудничестве. Очевидно, постепенно Китай готовится к крупному конфликту.

Опыт последних лет показал, что пришла новая эпоха войн, в которой технологии дают существенное преимущество. Управляем ракеты, разведывательные квадрокоптеры, дроны камикадзе, БПЛА - вот что делает погоду на современном поле боя. Видя каких успехов достигли потенциальные враги в этой сфере, китайские умы начали работу над средством борьбы с этими видами вооружения.

Результатом их трудов стал комплекс ПВО FK-3000, данные техника предназначена для уничтожения всех вышеуказанных средств поражения и разведки.

Данная техника была представлена на 13-ой международной выставке Airshow China-2022. На полноприводном автомобильном шасси установлены два блока с ракетами земля воздух, в первом блоке 48 миниатюрных ракет, во втором блоке 6 уже более крупных ракет. Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 12 километров. По заявлению разработчика обнаружение и уничтожение целей возможно в любое время суток. FK-3000 также оснащен автоматической 30-мм пушкой.

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