День холостяка уже сегодня, разберём какие товары пользуются в разгар праздника, среди покупателей

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Вот и наступил долгожданный день холостяка, и как нельзя кстати снизился курс американской валюты на площадке Aliexpress, в сумме эти факторы позволяют нам неплохо сэкономить на покупке необходимой электроники и комплектующих. Разберём какие товары являются одними из самых популярных на сегодняшний день среди каталога торговой площадки.

Стоит обратить внимание на 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen 5 5700x

Это мощный камень с базовой частотой 3.4 ГГц и возможностью разгона до 4.6 ГГц. Такого решения хватает с головой для любых задач, гейминг и работа за компьютером будут максимально плавными ближайшие годы. С дополнительными праздничными скидками данный процессор обойдётся в 12 тысяч рублей ровно.

Среди M2 накопителей особой популярностью пользуются продукты компании KingSpec

Солидные 512 гигабайт с приличной скоростью записи и чтения обходится вместе купонами продавца 2,006 рублей. Цена является более чем приемлемой, а учитывая и солидный объём памяти, может стать идеальным решением для своей новенькой сборки. Заявленная скорость чтения 2,146 MB/s, а скорость записи в районе 1,820 MB/s.

Среди смартфонов особенно популярны становятся модели от OnePlus, например модель OnePlus Ace доступна по цене менее 19 тысяч рублей

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Данный гаджет имеет новейший флагманский процессор от MediaTek Dimensity 8100 MAX, это 8-ядерный монстр имеющий 4 ядра с частотой 2.85 ГГц и 4 ядра с 2 ГГц. Хорошая 50 МП камера от Sony - IMX 766. 150W зарядка, смартфон зарядится от 0% до 100% за 10-15 минут. 6.7 дюймовый экран, с Amoled матрицей и частотой обновления в 120 герц. Отличная оболочка, своей плавностью превосходит оболочки от других брендов на Android, исключением может быть только Google Pixel. Из минус стоит отметить ёмкость аккумулятора, 4500 mAh.