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Вот и наступил долгожданный день холостяка, и как нельзя кстати снизился курс американской валюты на площадке Aliexpress, в сумме эти факторы позволяют нам неплохо сэкономить на покупке необходимой электроники и комплектующих. Разберём какие товары являются одними из самых популярных на сегодняшний день среди каталога торговой площадки.
Стоит обратить внимание на 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen 5 5700x
Это мощный камень с базовой частотой 3.4 ГГц и возможностью разгона до 4.6 ГГц. Такого решения хватает с головой для любых задач, гейминг и работа за компьютером будут максимально плавными ближайшие годы. С дополнительными праздничными скидками данный процессор обойдётся в 12 тысяч рублей ровно.
Среди M2 накопителей особой популярностью пользуются продукты компании KingSpec
Солидные 512 гигабайт с приличной скоростью записи и чтения обходится вместе купонами продавца 2,006 рублей. Цена является более чем приемлемой, а учитывая и солидный объём памяти, может стать идеальным решением для своей новенькой сборки. Заявленная скорость чтения 2,146 MB/s, а скорость записи в районе 1,820 MB/s.
Среди смартфонов особенно популярны становятся модели от OnePlus, например модель OnePlus Ace доступна по цене менее 19 тысяч рублей
Данный гаджет имеет новейший флагманский процессор от MediaTek Dimensity 8100 MAX, это 8-ядерный монстр имеющий 4 ядра с частотой 2.85 ГГц и 4 ядра с 2 ГГц. Хорошая 50 МП камера от Sony - IMX 766. 150W зарядка, смартфон зарядится от 0% до 100% за 10-15 минут. 6.7 дюймовый экран, с Amoled матрицей и частотой обновления в 120 герц. Отличная оболочка, своей плавностью превосходит оболочки от других брендов на Android, исключением может быть только Google Pixel. Из минус стоит отметить ёмкость аккумулятора, 4500 mAh.