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Zelikman За пост начислено вознаграждение
На Aliexpress проходят последние дни распродажи 11.11
День холостяка уже сегодня, разберём какие товары пользуются в разгар праздника, среди покупателей
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Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

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  Вот и наступил долгожданный день холостяка, и как нельзя кстати снизился курс американской валюты на площадке Aliexpress, в сумме эти факторы позволяют нам неплохо сэкономить на покупке необходимой электроники и комплектующих. Разберём какие товары являются одними из самых популярных на сегодняшний день среди каталога торговой площадки.

  Стоит обратить внимание на 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen 5 5700x

   Это мощный камень с базовой частотой 3.4 ГГц и возможностью разгона до 4.6 ГГц. Такого решения хватает с головой для любых задач, гейминг и работа за компьютером будут максимально плавными ближайшие годы. С дополнительными праздничными скидками данный процессор обойдётся в 12 тысяч рублей ровно.

  Среди M2 накопителей особой популярностью пользуются продукты компании KingSpec 

  Солидные 512 гигабайт с приличной скоростью записи и чтения обходится вместе купонами продавца 2,006 рублей. Цена является более чем приемлемой, а учитывая и солидный объём памяти, может стать идеальным решением для своей новенькой сборки. Заявленная скорость чтения 2,146 MB/s, а скорость записи в районе 1,820 MB/s.

  Среди смартфонов особенно популярны становятся модели от OnePlus, например модель OnePlus Ace доступна по цене менее 19 тысяч рублей

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3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

  Данный гаджет имеет новейший флагманский процессор от MediaTek Dimensity 8100 MAX, это 8-ядерный монстр имеющий 4 ядра с частотой 2.85 ГГц и 4 ядра с 2 ГГц. Хорошая 50 МП камера от Sony - IMX 766. 150W зарядка, смартфон зарядится от 0% до 100% за 10-15 минут. 6.7 дюймовый экран, с Amoled матрицей и частотой обновления в 120 герц. Отличная оболочка, своей плавностью превосходит оболочки от других брендов на Android, исключением может быть только Google Pixel. Из минус стоит отметить ёмкость аккумулятора, 4500 mAh.

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