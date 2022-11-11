Республиканская партия заняла большинство в Нижней Палате США, а Фактическая инфляция оказалась ниже прогнозируемых 8%, эти факторы подтолкнули рынки вверх

реклама

Уже долгое время в Соединенных Штатах Америки бушевала неудержная инфляция, с которой не могла справиться Федеральная Резервная Система. Однако, согласно последним данным, опубликованным 10 ноября 2022 года, инфляция впервые за последние месяцы оказалась ниже прогнозируемой, что оказало позитивное влияние на мировые рынки. В прошло месяце инфляция держалась на уровне 8.2%, по отчетам за октябрь этот показатель снизился до 7.7%, при этом эксперты прогнозировали её на отметке в 8%.

Инвесторы увидели в данном событии сигнал к смягчению денежно-кредитной политики США. Не стоит конечно ожидать моментального начала снижения процентных ставок, но как минимум может снизиться скорость их повешения. Добавили ложку мёда в рынки и промежуточные выборы в США, на которых большинство Нижней Палаты заняли члены Республиканской Партии. Суть в том, что республиканцы намерены сократить расходы на военную помощь Украине, и заняться решением внутренних экономических проблем. Об этом в одном из своих выступлений заявила Маржори Тейлор Грин - член палаты представителей от республиканцев: "При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее".

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Стоит отметить, что для криптовалютного рынка позитива оказалось мало, на фоне новостей о банкротстве одной из крупных бирж индустрии, курс Bitcoin рухнул с 20,690 долларов, до 15,550, а вместе с ним лавиной пролились и другие криптовалюты. На данный момент BTC торгуется в районе 17 тысяч долларов.