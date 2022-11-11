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Уже долгое время в Соединенных Штатах Америки бушевала неудержная инфляция, с которой не могла справиться Федеральная Резервная Система. Однако, согласно последним данным, опубликованным 10 ноября 2022 года, инфляция впервые за последние месяцы оказалась ниже прогнозируемой, что оказало позитивное влияние на мировые рынки. В прошло месяце инфляция держалась на уровне 8.2%, по отчетам за октябрь этот показатель снизился до 7.7%, при этом эксперты прогнозировали её на отметке в 8%.
Инвесторы увидели в данном событии сигнал к смягчению денежно-кредитной политики США. Не стоит конечно ожидать моментального начала снижения процентных ставок, но как минимум может снизиться скорость их повешения. Добавили ложку мёда в рынки и промежуточные выборы в США, на которых большинство Нижней Палаты заняли члены Республиканской Партии. Суть в том, что республиканцы намерены сократить расходы на военную помощь Украине, и заняться решением внутренних экономических проблем. Об этом в одном из своих выступлений заявила Маржори Тейлор Грин - член палаты представителей от республиканцев: "При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее".
Стоит отметить, что для криптовалютного рынка позитива оказалось мало, на фоне новостей о банкротстве одной из крупных бирж индустрии, курс Bitcoin рухнул с 20,690 долларов, до 15,550, а вместе с ним лавиной пролились и другие криптовалюты. На данный момент BTC торгуется в районе 17 тысяч долларов.