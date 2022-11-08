Автору канала CJ - Hardware e Gameplays уже попала видеокарта от Mllse Nvidia RTX 3070

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До 13 ноября на торговой площадке Aliexpress продолжается распродажа в честь Дня Холостяка, сам праздник отмечается 11 ноября, но распродажа, как правило, начинается ближе к началу месяца. На распродаже 2022 вы могли наткнуться на подобное предложение от китайской компании Mllse

Mllse Nvidia GeForce RTX 3070 с тремя вентиляторами за 22 тысячи рублей. Именно такая модель попала на стол к одному из иностранных блогеров. Автора канала CJ - Hardware e Gameplays смог заглянуть данному видеоадаптеру под капот и провести игровые тесты, заодно продемонстрировав эффект от андервольтинга.

В целом, как ожидалось, вся начинка под капотом соответствует варианту от Palit RTX 3070 Gaming Pro, такое же количество фаз питания, отсутствие предохранителей, массивный радиатор с силуминовой подкладкой, эталонная плата.

Сама плата в идеальном состоянии, по словам автора выглядит новой, как и система охлаждения, без видимых следов эксплуатации. Видеочип при этом еще 2020 года, чипы памяти имеют слегка желтый оттенок, судя по всему были сняты с видеоадаптера участвующего в майнинга криптовалют, но в целом состояние неплохое.

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Термоинтерфейс выглядит как абсолютно новый, цепи питания и чипы памяти охлаждаются силуминовой пластины, она в свою очередь прилегает к основному радиатору. Сам дизайн исполнения идентичен Gainward Phoenix. Смотрится интереснее чем тот же Palit Gaming Pro. В целом результаты у видеокарты такие же как и у именитых брендов, однако сама покупка остаётся достаточно рискованной, цепляет само собой невысокая цена и не само плохое исполнение по охлаждению.