Криптовалюты, доступные для майнинга, плодятся практически еженедельно, очередной проект, доступный для добычи - StarCash(STAR)

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Ранее мы разбирали новый проект предусматривающий в себе возможность добычи криптовалюты путём майнинга - Radiant(RXD). На прошлой неделе жизнь получил еще один токен на консенсусе Proof of Work - StarCash(STAR), причем судя по всему алгоритм работы у данной дополнительной жили, тот же что и некогда поддерживал сеть Ethereum - Ethash.



На данный момент данная криптовалюта не торгуется ни на одной бирже или площадке, многие шахтёры копают с расчетом накопить побольше монет, пока сеть не заполонили другие майнеры, в надежде получить все сливки являясь первыми добытчиками. Однако у таких счастливчиков всегда есть риски потрать своё "драгоценное" время в пустую. Если слушать майнинг-блогеров далеко не все проекты доживали до начала торгов на какой-либо площадке, с 2018 года было огромное количество проектов, которые остались мертвым грузом на кошельках, просто монету добыли и она так и не появилась ни на одной бирже. Также не стоит забывать и той части проектов, которые в конце концов дошли до заветного старта продаж, но в течении считанных суток всё добытое превращалось в пыль и также осела на дне кошелька.



Хотя в индустрии полно и обратных примеров, когда первые майнеры сети добывали огромное количество монет, и по итогу их отложенные за какой-нибудь месяц токены, превращались в солидные деньги. Таким образом в 2021 году на проекте Ton, те немногие майнеры, которые оторвались от проекта Ethereum и перешли на добычу Ton Coin еще до её взлёта, смогли заработать в разы больше остальных.



Пугает перспектива возвращения этих самых 2020-2021 годов, ведь такие проекты будут вновь проскакивать то тут, то там и словно во времена золотой лихорадки многие могут вернуться в индустрию.