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Как вы знаете, наконец завершилась сделка Илона Маска, по покупке социальной сети Twitter. Разговоры об этой сделке пошли еще в первой половине года, и долгое время обговаривались условия покупки. В течение года Илон Маск также инициировал расследование, чтобы выяснить какой процент ботов среди аккаунтов Twitter. Возможно это был хитрый шаг, для выбивания более низкой цены, но после расследования миллиардер заявил, об огромном количестве ботов в социальной сети. Вслед за этим акции компании упали в цене. Выложили за птичку 44 миллиарда долларов.
Очевидно, Илон приобрел Twitter не для дополнительного заработка, новый владелец компании не боится терять деньги, уволив пятерых менеджеров высшего звена, двум из них было выплачено порядка 100 миллионов в качестве компенсации. Ранее Маск утверждал, что против цензуры и после покупки сети написал в Twitter: «Птичка на свободе».
Также гений современности предложил экс-президенту США - Дональду Трампу вернуться в социальную сеть и разблокировал аккаунт последнего. Что из себя представляет данная сделка? Социальные сети становятся политическими инструментами, если ранее люди слушая такие заявления воспринимали это, как паранойя собеседника, то сегодня это уже никто не скрывает. Какое-то время назад мы разбирали интервью Марка Цукерберга, на котором он поделился, что ФБР порекомендовало ему не продвигать информацию о преступлениях Хантера Байдена, после этого владелец Meta изменил алгоритмы сети, чтобы нежелательные посты не попадали в ленту рекомендаций. В свою очередь Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа, действующего на тот момент президента США, и происходило это в аккурат перед выборами. Социальные сети стали оружием Демократической Партии Соединенных Штатов, продвигая нужные посты и блокируя компрометирующую информацию, или же политических противников.
В следующем месяце пройдут выборы в палату представителей, в последнее время шансы на удержание власти у демократов растаяли, вряд-ли бы их спас Twitter, но всё же потеря контроля над подобным инструментом, усложнит борьбу в следующих предвыборных гонках США.