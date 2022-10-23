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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Курс доллара на Aliexpress упал ниже 70 рублей
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  Уже через две недели начнётся самая долгожданная, ежегодная распродажа на Aliexpress, 11.11 всегда радовала различными скидками и акциями. В период проведения распродажи можно найти для себя абсолютно любую полезную вещичку, а может и бесполезную безделушку. Мы наверняка еще опубликуем подборку товаров, которые смогут заинтересовать наших читателей, однако, уже на сегодняшний день есть масса любопытных предложений.

  На сегодняшний день курс доллара внутри торговой площадки составляет 69 рублей 15 копеек, как изменится ситуация с американской валютой к 11 ноября неизвестно, но уже сегодня с таким курсом можно купить по сей день актуальный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5600G

  Достаточно мощный процессор, для высокой скорости работы самой системы и высокого показателя FPS в современных играх, плюс ко всему у данной модификации имеется и встроенное графическое ядро. 6 ядер с частотой 3.9 ГГц, 7 нанометров, 65W требования по теплоотводу, всё это добро обойдётся 8,912 рублей. 

  Любителей Xeon может заинтересовать комплект материнской платы Kllisre X99 D4, 12-ядерного процессора Intel Xeon 2670 V3 и 2 планками памяти по 8 гигабайт DDR4

  Материнская плата хорошего неплохого качества, 4 слота памяти, есть место под M2 SSD, охлаждение позволяет разогнать процессор, имеется индикатор пост кодов, большое количество различных разъёмов. Процессор со скромной базовой частотой в 2.3 ГГц и 3.1 ГГц в разгоне, в играх процессор показывает себя достойно, можно с комфортом запускать любые современные игры, но данное решение себя хорошо проявляет в рабочих задачах: моделировании, рендеринге или видеоредакторах. Из минусов высокий показатель тепловыделения, максимальная частота разгона памяти 2,133 МГц и отсутствие встроенного графического ядра.

  Также можно приобрести видеокарту AMD Radeon RX 6600 XT от Sapphire по демократической цене

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  Данная видеокарта не раз занимала первое место в рубрике "Цена за FPS", RX 6600 XT позволит играть в абсолютно любые игры на максимальных настройках в FullHD разрешении. Конечно в этот раз Pulse не стала каким-то ультимативным решением для AMD, как это было с RX 470-580, тем не менее исполнение неплохое, и сам видеочип энергоэффективный.

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Maks Gailish
20:00
Нет, это тупиковый путь в контексте монструозности текущих и будущих видеокарт. Отдельный блок с видеокартой и охлаждением. Гнилобайт подобное выпускал уже - rtx 3080+ box. Размеры у подобной коробки...
О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем
SOLOMiD
19:57
я давно потерял тягу к играм. щя чисто играю в головоломки. portal .portal 2. q.u.b.e, q.u.b.e 2 . уже по несколько раз прошёл. думал после майнинга буду играть но игры перестали приносить удовольстви...
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
cibershot
19:57
Тоже новый дизайн не нравится, больше для мобилок подходит
Курс доллара на Aliexpress упал ниже 70 рублей
Андрей Маликов
19:55
этот Гений не подумал, куда и кому они будут Сливать кучу бракованных чипов ?) .
RTX 4090 могут стать дефицитом из-за изменений планов производства
БЕШЕНЫЙ МАКСИМ
19:54
Уважаемая администрация сайта overclockers, здесь вы можете увидеть наглядный результат того, что статью на сайте может написать любой альтернативно одарённый. Прошу принять меры. В каком конкретно м...
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
SOLOMiD
19:52
>>>> Тем более, что майнинг фактически умер, а отдавать 2500$ за видеокарту, чтобы играть в "игрушечки для дебилов" представляется сомнительным удовольствием. яростно плюсую. в игры только давны игр...
О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем
Амфросий Импифанов
19:52
Увы мало кто это понимает. Тогда все делалось как хотелось "парнерам" получили дефолт. В этот раз делаем как нам вздумается, к дефолту движуться "партнеры"
«Нефтяной флот» России насчитывает уже 250 танкеров – Bloomberg
Андрей Гаврилов
19:50
У тебя и Феня заработает в материнке, возможно и 6-ядерный. А у автора Феня не завелся.
Системная плата курильщика - обзор Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2
hardware
19:47
пасан. го ю на йух
Курс доллара на Aliexpress упал ниже 70 рублей
Slow Mo
19:47
Не успел порадоваться и уже дефицит.Все гамары протестуют с плакатами повысьте цены, но дайте печку 4090 в достаточном ко-ве
RTX 4090 могут стать дефицитом из-за изменений планов производства
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