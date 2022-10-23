Товары на которые стоит обратить, если вы задумались обновить свой старенький компьютер

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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На сегодняшний день курс доллара внутри торговой площадки составляет 69 рублей 15 копеек, как изменится ситуация с американской валютой к 11 ноября неизвестно, но уже сегодня с таким курсом можно купить по сей день актуальный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5600G

Достаточно мощный процессор, для высокой скорости работы самой системы и высокого показателя FPS в современных играх, плюс ко всему у данной модификации имеется и встроенное графическое ядро. 6 ядер с частотой 3.9 ГГц, 7 нанометров, 65W требования по теплоотводу, всё это добро обойдётся 8,912 рублей.

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Материнская плата хорошего неплохого качества, 4 слота памяти, есть место под M2 SSD, охлаждение позволяет разогнать процессор, имеется индикатор пост кодов, большое количество различных разъёмов. Процессор со скромной базовой частотой в 2.3 ГГц и 3.1 ГГц в разгоне, в играх процессор показывает себя достойно, можно с комфортом запускать любые современные игры, но данное решение себя хорошо проявляет в рабочих задачах: моделировании, рендеринге или видеоредакторах. Из минусов высокий показатель тепловыделения, максимальная частота разгона памяти 2,133 МГц и отсутствие встроенного графического ядра.

Также можно приобрести видеокарту AMD Radeon RX 6600 XT от Sapphire по демократической цене

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Данная видеокарта не раз занимала первое место в рубрике "Цена за FPS", RX 6600 XT позволит играть в абсолютно любые игры на максимальных настройках в FullHD разрешении. Конечно в этот раз Pulse не стала каким-то ультимативным решением для AMD, как это было с RX 470-580, тем не менее исполнение неплохое, и сам видеочип энергоэффективный.