Разработчик проекта Terra Luna подозревается в мошенничестве и нарушении Закона о рынках и капитала

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Страсти вокруг проекта Terra не перестают удивлять, стало известно, что основатель и генеральный директор компании Terraform Labs - До Квон сбежал из Сингапура, и по заявлению прокуратуры Южной Кореи, был замечен в Объединенных Арабских Эмиратах, а конкретно в Дубае.

Если кто-то не знает о ком речь: Terraform Labs принадлежали такие криптовалюты как Terra LUNA и TerraUSD(UST). Проект за последние два года стремительно рос в цене, Luna в моменте достигала отметки в 120 долларов США, UST являлся алгоритмическим стейблкоином. В первой половине 2022 года оба этих проекта потеряли практически 100% своей стоимости, в связи с отвязкой UST от курса доллара США, и последующей лавиной распродаж обоих токенов, буквально в считанные дни LUNA обрушилась до тысячных цента. Это событие повлекло за собой и панику на всём криптовалютном пространстве. В этот проект верили, Luna входила в топ-10 криптовалют 2021 года, и крах 2022 года вновь напомнил инвесторам - "Shit happens". Соответственно, в этот период штормило и Bitcoin, и все остальные криптовалюты, раз Terra обесценилась за пару дней, то это может случиться с любым токеном.

Несмотря на попытки До Квона каким-либо способом реабилитировать своё имя, многие инвесторы подозревают самого разработчика в совершении данной махинации, с целью выкачать из проекта все деньги пользователей, а на все вопросы дать один ответ "Это криптовалютный рынок". Сам До Квон заявляет, что непричастен к данному обвалу, и самому очень тяжело осознавать случившееся.

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После этой информации курсы криптовалют Terra упали на 15-20%.