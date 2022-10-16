По мнению экспертов на очередном съезде возможно переизбрание действующего лидера Си Цзиньпиня

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При правлении Си Цзиньпиня, Китайская Народная Республика, помимо достижения значимых экономических результатов, начал еще и усиливать своё влияние на международной арене. За последние десятилетия КНР показывала стремительный рост, а к 2018 году и вовсе стала второй экономикой мира, уступив лишь действующему гегемону. Одновременно с этим Си Цзиньпин начал развивать торговые отношения с Ираном, которые уже многие годы находился под санкционным давлением Соединенных Штатов Америки, а к 2022 году и вовсе закрепил отношения с Тегераном договором об всестороннем сотрудничестве, что подразумевает и военно-оборонительное сотрудничество.

При правлении действующего китайского лидера, были внесены поправки в конституцию Поднебесной, среди которых было отменено ограничение по максимальному сроку правления Генерального Секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, а также ряда других значимых постов в вертикале власти. Сегодня, 16 октября 2022 года, стартовало очередное заседание КП Китая, на котором, по мнение экспертов, на пост Генерального Секретаря вновь будет назначен Си Цзиньпин. Си после этого станет третьим, после Мао Дзэдуна и Цзян Цзэминя, правителем, чей срок нахождения у власти превысит 10 лет.

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В случае переизбрания китайского лидера на третий срок, увеличивается вероятность проведения операции по взятию под контроль мятежного острова, очевидно, последние годы шла активная подготовка к данному шагу, здесь же и перевод китайских структур на отечественное ПО и оборудование. Что произойдёт в сфере компьютерных технологий, на фоне проведения спецоперации в Тайване сложно сказать, учитывая что одни из самых продвинутых чипов производятся непосредственно на территории острова, то в индустрии могут вновь возникнуть проблемы с цепями поставок. Заседание КП пройдёт с 16 по 22 октября.