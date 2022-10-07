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Курс американской валюты вновь превысил отметку 61 рубль
Среди 8-го пакета санкций блокировки НКЦ не значится, на этом фоне многие россияне предпочли вновь приобрести в свой портфель доллары США
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  В последнее время мы могли наблюдать серьезное обрушение доллара США, причиной этому были панические настроения касательно последующих санкций, вслед за референдумами на территориях Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областях. Учитывая, что на торговую пару Доллар/Рубль влияет исключительно внутрироссийский рынок, лица державшие на виртуальных кошельках, биржах, банковских счетах, начали скорее избавляться от своей валюты из недружественных стран, что собственно уронило курс американской валюты в моменте до 53 рублей за условную единицу. Многие эксперты прогнозировали возможность блокировки Национального Клирингового Центра со следующим пакетом санкций, это равносильно полной заморозке данных средств на банковских счетах и кошельках, так как использовать недружественную валюту мы не имеем возможности, а после санкций на НКЦ на бирже обменять валюту уже не получится.

  И вот после официального оглашения полного списка санкций в 8-ом по счету пакете, стало ясно, что данные опасения в этот раз не оправдались, соответственно многие решили вернуться в доллар США. Также сегодня наблюдается негатив на отечественном рынке акций, ожидается более серьезное падение уже в понедельник, так как от многих компаний ожидается прекращение выплаты дивидендов в связи с последними событиями на газопроводах "Северный Поток". В целом не сказать, что теперь средства в иностранной валюте защищены от блокировки, рано или поздно США и Евросоюз могут дойти до этих мер.

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  На данный момент доллар торгуется по цене в 61 рубль 90 копеек.

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#санкции #сша #россия #рубль #доллар #газпром #нкц
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