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Постоянный представитель России в ООН заявил, что подозревает США в подрыве "СП"
В ходе последнего заседания Совета Безопасности ООН, Василий Небензя озвучил мотивы Соединенных Штатов провести диверсию на "Северных потоках"
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  1 октября 2022 года на очередном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, постоянный представитель Российской Федерации поднял вопрос, о диверсиях проведённых в Балтийском море. Наверняка уже все слышали, об уничтоженных трубах газопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2", данный прецедент является серьёзным фактором дестабилизации на, итак, уже напряженной ситуации в мире. Многие годы США накладывали санкции на трубопровод "Северный поток-2", не давая поставлять через него природный газ в Европу, но на этот раз администрация Джо Байдена решила действовать силовым путём.

  Российский дипломат - Василий Алексеевич Небензя привёл ряд фактов, которое приводят к тому, что данная диверсия была совершена непосредственно Соединенными Штатами:

  Во-первых: в начале года президент Джо Байден в диалоге с журналистами заявил: -Если Россия вторгнется - это значит, что танки или войска снова пересекут украинскую границу, "Северного потока-2" больше не будет. Мы положим этому конец.<...> Я обещаю вам, мы можем это сделать. Собственно стоит отдать должное 46-му президент США, он сдержал своё слово, это стоить иметь в виду. Но это всего лишь слова, и по ним сложно судить, кто действительно совершил данный террористический акт. Однако, следующие доводы куда существеннее.

  Во-вторых: в аккурат за три месяца до подрыва трубопроводов, на территории Балтийского моря проводились военные учения НАТО, после которых один из военных кораблей не покинул акваторию Балтийского моря, более того, морская авиация с августа проводила полёты прямо над инфраструктурой "Северных потоков", и всё это происходило до конца сентября 2022 года. Это уже выглядит куда более подозрительным,

  В третьих: хочется привести цитату Кассиана Лонгина Равилла : -кому это выгодно? Выгодно это непосредственно США, так как теперь, неминуемо увеличатся закупки Европой более дорогого сжиженного газа из Штатов, теперь она станет более зависима от своего сюзерена. Именно это разъяснил в ходе своего выступления представитель России.

  Учитывая стечение обстоятельств, возможно ближайшие дни мы увидим не менее ошарашивающий шаг со стороны Кремля.

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#санкции #сша #россия #экономика #северный поток #оон #дипломаты и консулы #совет безопасности #трубопровод
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