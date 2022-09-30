Сегодня президент РФ выступил в связи с присоединением ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей

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2022 год протекает для всего мира в условиях предельного напряжения, буквально стресс тест для политической стабильности и экономики. Градус накала помимо того, что не снижается, так еще и увеличивается с каждым днём. Немногим ранее неизвестными силами была проведена диверсия, уничтожены трубы газопровода "Северный поток-2", и так тяжелая геополитическая картина становится совершенно неразрешимой. И вот сегодня произошло подписание договоров, о вступлении Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

В преддверии выступления курс американской валюты опускался до 53 рублей 43 копеек, причиной тому служит всё та же ситуация с уже неминуемой блокировкой Национального Клирингового Центра, что собственно означает заморозку долларов США на счетах пользователей на неизвестный период времени. Учитывая, происходящие глобальные изменения в мировой экономике, разморозки долларовых активов на бирже можно не дождаться, как уже ни раз говорил президент Российской Федерации: -Как раньше уже не будет. С каждым днём всё выше вероятность развязки третьей мировой войны, а война как говорится всё спишет.

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На данный момент курс американской валюты отскочил и торгуется на уровне 57 рублей 60 копеек. Будем следить за дальнейшим развитием событий на международной арене.