Пользователи всё также могут спокойно заказывать товары стоимостью до 1,000 евро

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С 28 апреля года до 1 октября 2022 года в России, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане были повышены таможенные лимиты с 200 евро до 1,000 евро. С 1 октября планировалось снизить таможенный лимит до 500 евро, однако, 23 сентября 2022 года на очередном заседании Евразийской Экономической Комиссии было принято решение, о продлении действующих повышенных лимитов на срок до 1 апреля 2023 года.

Собственно эта новость не может не радовать пользователей активно совершающих покупки за границей, так как частенько люди не совершали покупок дорогих смартфонов или тех же видеокарт по причине сбора таможенных пошлин. Ранее, при покупке даже относительно недорого смартфона, приходилось доплачивать к стоимости энную сумму, зачастую это были незначительные деньги, однако сама эта процедура задерживала сроки доставки на лишние 3-4 дня. Если без пошлины товар мог пройти таможню за сутки и попасть в службу доставки, то при необходимости оплаты налога, товар останавливался в таможенном складе в ожидании оплаты, и даже в случае оплаты моментально по приходу оповещения, посылка задерживалась еще на какой-то период.

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