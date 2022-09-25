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В период глобальной рецессии Microsoft сообщила о расширении штата в Китае
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  На данный момент между двумя крупнейшими экономиками мира очень сложные дипломатические отношения, однако, данный факт не мешает планам расширения некоторых американских компаний. Microsoft, на этой неделе объявила, что добавит порядка 1,000 сотрудников в своём китайском филиале, и начнёт расширять свои кампусы на территории поднебесной. На данный момент технологический гигант имеет в Китае больше 9,000 специалистов в сфере исследований и разработок, уже к концу следующего года штат компании превысит отметку в 10,000 человек. Офисы Windows располагаются в 13 китайских городах, модернизация и расширение рабочего пространства компании будет происходить на протяжении следующих 3-5 лет.

  Анонсировали данное расширение на тридцатилетие открытия первого офиса компании в Китае. «Мы будем продолжать укреплять нашу уверенность и решимость развиваться на китайском рынке и увеличивать инвестиции в человеческие ресурсы, кампусы, образование и местную экосистему, чтобы найти новые возможности в Китае, чему способствует ускоренное развитие цифровой экономики в Китае» - заявил председатель и главный исполнительный директор Microsoft Greater China Хоу Ян.

  Немногим ранее администрация США потребовала от других технологических гигантов - Nvidia и AMD прекратить торговлю высокопроизводительными графическими процессорами, ориентированными на Искусственный Интеллект, с Китаем и Российской Федерацией без лицензии. Также были наложены санкции на многие китайские компании, одним из самых громких случаев стала борьба с компанией Huawei, в связи с которой последняя сильно пострадала, потеряв лидирующие места на рынке смартфонов.

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  Также стоит отметить, что данное заявление кажется весьма позитивным, учитывая обстоятельства в мировой экономике, когда большинство компании наоборот старается снизить свои расходы или даже сократить своих сотрудников. В отдельных странах рецессия уже официально началась, другие страны стоят на её пороге, об этом также говорит и снижение цен на энергоносители. Данные заявления были позитивом для китайской экономики, учитывая, что даже крупнейшие китайские компании по типу Tencent или Alibaba в этом году приступили к сокращению своего персонала.

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#microsoft #китай #санкции #сша #экономика
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