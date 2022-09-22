Майнеры официально встретили криптозиму, доходность упала ниже затрат на электричество, цены на видеоадаптеры продолжают падать

реклама

Прошла первая неделя с того момента как Виталик Бутерин и другие разработчики сумели благополучно перевести сеть Ethereum на алгоритм работы Proof of Stake, сильнее всего от этой новости опечалены непосредственно майнеры на видеокартах, так как вместе с уходом криптовалюты ETH с индустрии, доходность видеокарт стала нецелесообразной. Последние месяцы шахтёры хоть и получали сверхприбыли, но это была лишь блёклая тень от прибыльности 2021 года.

Ранее, когда мы высчитывали окупаемость самой популярной среди майнеров видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, время полного возвращения своих вложений составляла 10,000 суток, с учетом оплаты электроэнергии. Разберём как обстоят дела спустя неделю. Цена на данную карточку так и не изменилась

39,990 рублей, несмотря на плохое самочувствие майнеров, цены снижаются неохотно. Потребление как мы помним от 120w до 180w, с розеткой в 4.5 рубля за киловатт мы получим от 13 до 19 рублей в сутки. А вот какая доходность при этом у видеокарт

И можно уже наконец поздравить сообщество игровой индустрии, майнинг стал убыточным с вычетом электроэнергии, то есть доходы от добычи криптовалют ниже расходов за электричество. Официально мы наблюдаем очередную криптозиму друзья, есть конечно основания полагать, что в будущем мы можем выйти на очередной крипто-бум, но пока ФРС США борется с инфляцией, нет предпосылок для резкого роста рынка криптовалют.

Тем временем на вторичном рынке появляется всё больше привлекательных предложений:

Очевидно одна из самых сбалансированных видеокарт, к которой можно придраться лишь к объёму видеопамяти - RTX 3070 продаёт уже ниже 30 тысяч рублей, что в общем не может не радовать. Будем наблюдать за дальнейшим развитием событий в индустрии.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



