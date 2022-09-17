Основатель Bridgewater Associates вместе с этим оценил вероятность начала гражданской войны в США 50% или больше.

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За последнюю неделю рынки хорошенько измотало, последние заявления Джерома Пауэлла и отчеты по инфляции в США вытрясли инвесторов из различных активов, будь то акции гигантских компаний, или молодые криптовалютные стартапы, которые решили влиться в эту развивающуюся индустрия в столь сложные для мировой экономики времена, где даже довольно крупные проекты теряют большую часть своей стоимости от пары фраз знаменитых личностей.

На последнем "World Economic Forum" в своём выступлении успешный инвестор-миллиардер поделился своим взгляд на то, что нас ждёт ближайшее время. По его мнению рынки могут потерять еще 20% от нынешних показателей, причина остаётся прежней инфляция и срочное повышение ключевой процентной ставки в ходе борьбы с ней, растущая инфляция, но что еще опаснее, так это высокая вероятность гражданской войны в самих Соединенных Штатах. В настоящее время администрация Байдена находится в незавидном положении, в период когда по всему миру бушевала пандемия, в США развернули внушительную программу поддержки населения, во избежание каких либо недовольств со стороны населения, на эти цели были напечатаны огромные объёмы американской валюты, которую выплеснули в экономику. Но это решение в свою очередь привела к проблеме снижения себестоимости каждого доллара в частности, что и привело к этому кризису.

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На этой почве Республиканская Партия США всячески критикует действующую власть от Демократической Партии, это противостояние только нарастает, и проблема в том, что чем серьезнее проявляется инфляционное давление, тем увереннее себя чувствуют республиканцы, но демократы не сдадутся без боя, и используют в борьбе за власть своё преимущество по максимуму, как например недавние обыски у экс президента состоящего в партии республиканцев - Дональда Трампа.