Цены на видеоадаптеры достигли своих минимумов с самого старта продаж в 2020 году

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Наконец, то чего мы так долго ждали, свершилось: майнеры перестали скупать видеокарты пачками, вагонами, складами, а кризис полупроводников миновал, как минимум на рынке видеокарт, который был заполонён до безумия различные графическими ускорителями в период криптовалютной лихорадки. Иллюзии, что мало чипов памяти, мало различных полупроводников также остались далеко позади. Несмотря на заявления о проблемах с производством, поставками и так далее, производители видеоадаптеров могли без труда снабжать майнеров целыми фермами, не сочтя даже необходимым выставлять некоторые товары на продажу.

Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что цены в магазинах опустились отметок 2020 года. К примеру на 16.09.2022 года мы можем приобрести одну из самых топовых на сегодняшний день доступных в магазинах Palit GeForce RTX 3090 GamingPro за 119,990 рублей

Помнится в первые месяцы продаж, до того самого безумия на рынках, Nvidia RTX 3090 нельзя было приобрести дешевле 140,тысяч рублей, это за самую бюджетную модель от Msi Ventus 3X, по разгонному потенциалу они на одном уровне с GamingPro, но болячки у RTX 3090 одинаковы абсолютно у любых исполнений, чипы памяти с обеих сторон платы, но продуманное охлаждение само собой лишь на одной.

Но если вам с головой хватило бы 12 ГБ видеопамяти, то стоит присмотреться к модели Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3080TI, версия Eagle конечно не из лучших, однако к системе охлаждения в последних ревизиях не придраться, термопрокладки неплохого качества и обеспечивают приемлемые температуры даже для GDDR6x

Но пожалуй лучшим решением среди флагманов на данный момент является Palit Nvidia GeForce RTX 3080 с 12 ГБ видеопамяти

Мало чем уступающая предшественнице, показывающая столь же высокие результаты в игровых тестах, с таким же потенциалом на будущее, но при этом с ценником на 24% ниже RTX 3080 Ti, жаль не осталось моделей от MSI Gaming Z Trio, можно было доплатить 4 тысячи и получить более жирную и эффективную систему охлаждения.

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Тенденция сама по себе не может не радовать, однако есть подозрения, что на этом падение цен среди ритейлеров ненадолго остановится, так как многие более интересные исполнения по типу упомянутой выше MSI Gaming, Gigabyte Gaming и Gigabyte Aorus, а значит спрос на данные ускорители присутствует, но уже судя по всему не у майнеров.