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После двухгодичного перерыва, судя по всему, Ubisoft задумала вызвать у фанатов серии игр Assassin's Creed эмоциональный шок. Скорее всего вы наверняка как минимум слышал о данном проекте, ролевая игра с открытым миром, прекрасной боевой системой, отличными визуальными качествами и дающей возможность примерить на себя роль бесшумного убийцы в различных временных рамках.
Разработчик анонсировал сразу 3 игры: Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Project Red, Assassin's Creed Project Hexe.
Первой из них выйдет само Mirage, предварительно вы уже можете оформить предзаказ на игру, а поиграть в неё удастся уже в следующем году. В данной части серии мы сможем пробежаться по улицам и крышам столицы Арабского халифата - Багдад IX века, в роли начинающего убийцы Басима.
Второй на очереди может появиться на свет серия Codename Red. Данная игра уже должна привести в восторг любителей японской культуры, так как предстоит нам сыграть за настоящего ниндзя в феодальной Японии, а где есть ниндзя, там обязательно будет множество заказов на самураев и их сёгунов. Пока еще неизвестно когда ожидать старта продаж на эту и следующую игры, но будем надеяться, что они не заставят себя ждать.
Ну и завершающая хит-парад игра - Assassin's Creed Codename Hexe. По трейлеру сложно судить, что конкретно нас ожидает в игре. Похоже мы погрузимся в мир XV-XVII веков, та самая "Охота на ведьм" в Европе, очевидно нас ждёт что-то более мрачное и загадочное, нежели мы наблюдали во всех других играх серии.