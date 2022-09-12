Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Ubisoft готовит нам три новые игры из Assassin's Creed
Первой часть из них под название Assassin's Creed Mirage мы увидим уже в 2023 году
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

реклама

  После двухгодичного перерыва, судя по всему, Ubisoft задумала вызвать у фанатов серии игр Assassin's Creed эмоциональный шок. Скорее всего вы наверняка как минимум слышал о данном проекте, ролевая игра с открытым миром, прекрасной боевой системой, отличными визуальными качествами и дающей возможность примерить на себя роль бесшумного убийцы в различных временных рамках. 

  Разработчик анонсировал сразу 3 игры: Assassin's Creed Mirage,  Assassin's Creed Project Red,  Assassin's Creed Project Hexe.

  Первой из них выйдет само Mirage, предварительно вы уже можете оформить предзаказ на игру, а поиграть в неё удастся уже в следующем году. В данной части серии мы сможем пробежаться по улицам и крышам столицы Арабского халифата - Багдад IX века, в роли начинающего убийцы Басима. 

  Второй на очереди может появиться на свет серия Codename Red. Данная игра уже должна привести в восторг любителей японской культуры, так как предстоит нам сыграть за настоящего ниндзя в феодальной Японии, а где есть ниндзя, там обязательно будет множество заказов на самураев и их сёгунов. Пока еще неизвестно когда ожидать старта продаж на эту и следующую игры, но будем надеяться, что они не заставят себя ждать.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  Ну и завершающая хит-парад игра - Assassin's Creed Codename Hexe. По трейлеру сложно судить, что конкретно нас ожидает в игре. Похоже мы погрузимся в мир XV-XVII веков, та самая "Охота на ведьм" в Европе, очевидно нас ждёт что-то более мрачное и загадочное, нежели мы наблюдали во всех других играх серии.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ubisoft #игры #новинки #анонс #assasins creed #red #hexe #mirage
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Azza представила игровой корпус Aero с сетчатыми фронтальной и боковой панелями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Алиэкспресс продают фейковые SSD Xiaomi 1ТБ, споры закрывают в пользу продавца
115
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
56
Показаны фотографии строящегося завода по производству БПЛА Bayraktar в Украине
179
MSI готовит материнские платы Intel Z790 с поддержкой оперативной памяти DDR4
5
Из двух обнаруженных экзопланет одна может быть обитаемой
6
Эфир замер в ожидании блокировки майнинга, а эксперты ожидают большого ралли Биткоина
10
Пользователи со всего мира рисуют рыцарей-котов и рыцарей-собак с помощью нейросети Stable Diffusion
6
Инсайдер раскрыл дату выхода двух новых видеокарт Nvidia
+
Intel отменяет будущие видеокарты Arc Gaming
20
Radeon RX 7000 повысит производительность на ватт более чем на 50% по сравнению с RDNA 2
117
С очками Lenovo просмотр сериала или фильма без телевизора станет реальностью
9
GeForce RTX 4060 может разочаровать сравнительно невысоким уровнем производительности — инсайд
24
Xiaomi в 2024 году выпустит свой первый электромобиль
1
NASA планирует закупить скафандры для полета на Луну по цене современного "замка"
7
PCI-SIG предупреждает, что адаптеры питания 12VHPWR могут расплавиться или загореться
8
Обновление CapFrameX: поддержка AMD Zen 4 и Intel Sapphire Rapids, датчиков Raptor Lake и Arc A
1
Китайские умельцы продают Radeon RX 6600M под видом настольных RX 6600
7
Ubisoft решила отказаться от вставок современности в последующих играх Assassin’s Creed
16
Россияне назвали бренды, по которым скучают больше всего – IKEA, Coca-Cola и другие
15
Глава Intel считает маловероятным захват Тайваня Китаем в ближайшие пять лет
39

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Сентябрь)
84
ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
179
Записки Космического Сантехника. Apple MacBook Pro 13
8
Установка кулера Cryorig C7 на сокет LGA1700 и сравнение с Alpenföhn Silvretta
7
Обзор игры Cow Simulator
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
13

Сейчас обсуждают

Свет из холодильника
19:08
так тут одни педерасты
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
Вежливый_B Hornet
19:08
новый мировой порядок будет построен вместо рабсии на руинах рабсии и за счет рабсии (с)
США продолжат закручивать гайки в отношении экспорта высокотехнологичной продукции в Китай
Bежливый_B Hоrnеt
19:07
твой ник клонировал DogEatDog инфа 100%
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
Sergej V
19:05
просто в комнате должно быть -40
С воздушным охлаждением процессоры Intel Raptor Lake смогут разгоняться до 6 ГГц
Bежливый_B Hоrnеt
19:05
Уходя из Харьковской области, Россия и дверью хлопнула, и свет погасить не забыла. Спросите, а что, так можно было? Украинцам точно было можно. А ведь в эту же область с нашей стороны подавалась ...
Производство истребителя F-35 снова остановлено - в нем нашли деталь, сделанную в Китае
Дмитрий Илюхин
19:03
Он из будущего пишет, потому и прошлое время.
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
ахахах
19:02
это хутора.А Харьков откуда выманили всу-это вторая столица украины,если ты невкурсе.Там нигеры в всу воюют под другими только нашивками,их колят щас восновном,просто хохлов уже перекололи почти всех....
Производство истребителя F-35 снова остановлено - в нем нашли деталь, сделанную в Китае
Вежливый_B Hornet
19:01
в таганроге эфект линзы если ты не вкурсе
Эфир замер в ожидании блокировки майнинга, а эксперты ожидают большого ралли Биткоина
Bежливый_B Hоrnеt
19:01
Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского ...
США продолжат закручивать гайки в отношении экспорта высокотехнологичной продукции в Китай
Вежливый_B Hornet
18:58
какие хутора дaлбаеб. балаклея, купянск, изюм, волчанск, святогорск...
Производство истребителя F-35 снова остановлено - в нем нашли деталь, сделанную в Китае
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем