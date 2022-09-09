Лучшей является графитовая ZEZZIO 40W 3D Graphite Thermal Pad с рекордной теплопроводностью и низкой температурой в майнинге - 72 градуса.

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На прошлой неделе Виктор - автор каналов Vik-off и Vik-on провёл большой тест и сравнение различных термопрокладок. Стоит отметить, что данный труд действительно может помочь при выборе многим пользователям и начинающим мастерам, так как по большому счету сложно найти актуальную информацию касательно качественных и при этом относительно недорогих термопроклад для своей видеокарты.

Тест проводился на видеокарте MSI Nvidia GeForce RTX 3080 10GB, так как данная модель оснащена новейшей на данный момент видеопамятью GDDR6x, обладающей повышенным тепловыделением и на её примере более очевидна разница температур между разными термоинтерфейсами.

По ссылке ниже вы можете ознакомиться с полной таблицей Виктора

Самым лучшим решением является графитовая ZEZZIO 40W 3D Graphite Thermal Pad, с рекордной теплопроводностью и низкой температурой в майнинге - 72 градуса. Антирекорды ставят следующие производители: синяя терморезина ОЕМ с Aliexpress с 112 градусами на чипах памяти, после неё идут заводская термопрокладка от MSI и Frost Mining Regular Thermal Pads V2 c 98 градусами, причем последняя еще и обладает не самой демократичной ценой среди всех конкурсантов.

Ниже представлена таблица с графиками температуры и стоимости комплекта на все чипы видеопамяти

Таблица из видео с канала PRO Hi-Tech

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Самыми выгодными по соотношению цена/качество показали себя термопрокладки от бренда FEHONDA и GELID. Fehonda показала результаты лучше, чем Thermalright Extreme Odyssey 2, но при этом комплект обходится выгоднее. Gelid по итогу оказался наиболее выгодным вариантом, так как почти в два раза дешевле Thermalright Extreme Odyssey, но с точно такими же характеристиками теплопроводности.