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Очередное выступление главы Федеральной Резервной Системы США на этот раз не повергло рынки в ужас. По большому счету Джером Пауэлл вновь подтвердил неизменность политики ФРС, процентная ставка будет повышаться до тех пор, пока не удастся погасить пожар инфляционного роста. В принципе, рынками уже был заложен данный негатив, после предыдущего жесткого выступления Пауэлла, уже 80% игроков на рынке уверены в повышении процентных ставок на 75 базисных пунктов и рынки в этот день прилично потеряли в цене, особенно сильно в этот день пострадали цифровые активы.
Более пессимистичное выступление прошло у президента Европейского Центрального Банка - Кристин Лагард, по её словам в ближайшем будущем стоит ожидать прогрессирующего замедления экономики и повышения уровня безработицы в еврозоне. Проблемы стоят всё те же, дорогие энергоносители и отсутствие надежды на их резкое снижение в цене. Также осложняет жизнь и обесценивание европейской валюты к доллару США, усложняющее осуществление выплат по внешним долгам, особо острой эта тема среды еврозоны является для Италии. Помимо всех вышеперечисленных проблем, также никуда не делась растущая инфляция в Евросоюзе. Фактически об этом и говорил Эмманюэль Макрон, говоря о конце эпохи изобилия.
По итогу заседания ЕЦБ принял решение о повышении процентной ставки на 75 базисных пунктов, теперь процентная ставка по евро составит 1.25%. Это является самым значительным повышением ставки для европейской валюты.
Отдельно стоит отметить о возможном ужесточение регулирования в сфере добычи криптовалют на территории Соединенных Штатов, вновь поднимается вопрос об огромном электропотреблении майнинг оборудования и негативных последствий для окружающей среды. Под этим соусом неуловимый Джо Байден вновь продвигает срочный переход на зелёную энергетику. Самое важное в этом, как это отразится на сферу криптовалют, учитывая что в США располагается более 30% всех майнинг мощностей, при каком-то жестком запрете на добычу, мы сможем наблюдать резкое снижение хэшрейта сети, а вместе с этим зачастую падает и цена первой криптовалюты, а уже она тащит за собой весь рынок.