Рынок криптовалют хорошенько встряхнуло, первая криптовалюта потеряла 5% за считанные часы

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6 сентября первая криптовалюта опустилась ниже своего уровня поддержки на отметке в 19 тысяч долларов. Что именно могло повлиять на данное падение пока неизвестно. Из глобальных новостей на рынке криптовалют прошел последний перед слиянием хардфорк в сети Ethereum, под названием Bellatrix. Курс второй криптовалюты в моменте приблизился к 1,700 долларам за токен, после чего, после 19:00 по московскому времени произошла 9% просадка.

Очевидно при каких либо сбоях в работе сети после обновления, падения цены Ethereum не ограничилось бы 9 процентами, Скорее всего мы бы увидели откат до 1,400 - 1,200 долларов за токен, так как на этих самых новостях о скором переходе на алгоритм работы Proof of Stake мы и могли наблюдать взлёт цены проекта.

В этот период времени также стало известно, что Пентагон уведомил Министерство Обороны Российской Федерации, о завтрашнем испытательном запуске своей межконтинентальной баллистической ракеты. В предыдущие годы это могло быть рутинным занятием, без каких либо реакций рынков, но в период особой напряженности между странами такое нельзя исключать. Напомним, ранее 20 марта 2022 года также Кремль уведомил американских партнёров о проведении новейшей тяжелой баллистической ракеты "Сармат". В этот день рынки также отреагировали негативно, Bitcoin потерял тогда 1,500 долларов от цены.

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В отрыве от всех других криптовалют солидный рост показывает монета LUNC, показавшая 20% рост за сутки.