Финишная прямая по вопросу майнинга, что известно на данный момент

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Все мы уже с нетерпеньем ждём момента полного отключения майнерских ферм на видеокартах и лавины выгодных предложений на вторичном рынке. Неизвестно как после слияния будут обстоять дела в рознице, но на торговой площадке Авито уже можно наблюдать панические настроения и цены ниже рекомендованных для российского рынка

Уже завтра, а точнее 6 сентября 2022 года начнётся долгожданное слияние, а в промежутке между времени с 10 по 20 сентября основная сеть Ethereum уже окончательно перейдёт на алгоритм работы Proof of Stake. В связи с этим торговые площадки и биржи временно приостанавливают ввод и вывод токенов ETH и WETH до момента полного завершения слияния. Также некоторые майнинг пулы уже начали сворачивать свою деятельность на данной монете, а те которые еще доступны заранее предупреждают своих пользователей о готовящейся катастрофе для криптошахтёров.

На фоне суеты вокруг второй криптовалюты, показывают рост другие альткоины доступные для майнинга: так например монета Ravencoin выросла на 30% за последние сутки, на 15% к доллару подросла монета Firo, также рост не обошел и главную надежду майнеров - ETC набравшую 17%, 20% прибавила в стоимости и монета Ergo. Пока что ни один проект не может похвастаться достаточным приростом, чтобы в теории заменить собой ETH с его огромной капитализацией и объёмами.

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Также стоит отметить, что на момент написания статьи никаких критических ошибок, проблем и прочих причин вновь отложить переход на PoS не наблюдается, до конца этого хаоса на рынке компьютерного железа остались считанные дни.