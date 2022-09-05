Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
5 сентября стартует распродажа на Aliexpress - на какие смартфоны стоит обратить внимание
Последнее время на дочерней площадке Alibaba за счёт смены курса валют, цены постепенно растут, благо старые добрые распродажи нивелируют данную неприятность
рекомендации
3060 ASUS за 30тр в Ситилинке
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

реклама

  Пока мы следим за мировыми событиями вокруг энергетического кризиса, крупными изменениями в индустрии криптовалют и майнинга в частности, тихонько стартует очередная распродажа на Aliexpress. На китайской торговой площадке неплохо снизятся цены на многие смартфоны, которые могут заинтересовать всех желающие обновить в ближайшее время своё мобильное устройство.

  Для тех кому бюджетный смартфон в ценовой категории до 12 тысяч, тем можно присмотреться к модели Oppo Reno 5 A 5g

  Хоть смартфон и не является новинкой, но при этом сочетает в себе неплохие технические характеристики в своём ценовом диапазоне. Хороший среднебюджетный процессор Qualcomm Snapdragon 765G в купе с 6 ГБ оперативной памяти обеспечит и плавность работы и достойную игровую производительность, также имеется поддержка cетей 5G. Поимо этого имеется неплохая как за свои деньги камера с 64 мегапиксельным модулем. Экран IPS с диагональю 6.5 дюймов, FullHD разрешение со скоростью развёртки в 90 Герц. Смартфон может похвастаться степенью защиты IP68, то ни пыль ни вода ему не страшны. Из минусов данного смартфона можно выделить скромную ёмкость аккумулятора - 4,000 mAh и всего лишь 18W зарядку и отсутствие маломальского стерео. С самим брендом скорее всего многие знакомы, входит в BBK Electronics, на территории Китая является одним из крупнейших игроков в индустрии мобильных телефонов.

  Если вы готовы потратить на свою покупку в районе 20 тысяч рублей, то ярким на данный момент времени смартфоном является Realme GT Neo 2

    Здесь же мы имеем полноценно флагманский процессор - Qualcomm Snapdragon 870, 8 ГБ оперативной памяти с функцией расширения за счёт встроенного хранилища, аккумулятор 5,000 mAh с поддержкой 65W зарядки. Качественный Amoled экран с диагональю 6,62 дюйма и скоростью обновления картинки 120 Герц. Основной модуль камер имеет всё те же 64 мегапикселя, но с более качественной линзой от компании Sony, фотографии данного смартфона на уровень выше, чем у предыдущей модели. Сразу стоит отметить касательно обеих моделей, отсутствие 20 бенда в подавляющем большинстве не сказывается на работе смартфона, однако в отдельных регионах, у отдельных операторов это критично. Если вы не уверены на каких бендах работает ваш оператор, лучше сперва уточнить этот момент в техподдержке.

  Следующей горячей покупкой на этой неделе станет Poco F4, ценой в районе 25 тысяч рублей

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  Данный смартфон практически полностью исправляет ошибки своего предшественника F3, всё тот же Qualcomm Snapdragon 870, всё тот же экран 6,67 дюйма с Amoled матрицей с развёрткой 120 Герц, аккумулятором 4,500 mAh, с тем же объёмом памяти, стерео, IP53, а вот уже скорость зарядки ускорили с 33W до 67W, улучшили камеру наконец, вместо 48 мегапиксельного модуля установили 64 мегапикселя с оптической стабилизацией, огорчает лишь, что вместо линзы Sony мы получаем OmniVision OV64B. Среди минусов опять же имеем недостаточный объём аккумулятора и старый добрый "инновационный" датчик Xiaomi, который ломает все шаблоны логики и здравого смысла. Еще стоит иметь в виду измененный дизайн гаджета, повторяющий модные торцы смартфонов от Apple.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #aliexpress #покупки #oppo #realme #цены #распродажа #poco #цен
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Снижаются цены на видеокарты - GeForce RTX 3080 уже дешевле 80 тр
Раскрыты характеристики Motorola Edge 30 Ultra: зарядка мощностью 125 Вт и камера на 200 Мп
В сеть попало видео с распаковкой Google Pixel 7 Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
47
Виталик Бутерин назвал Эфир пузырём, ожидает конец бычьего тренда и падение рынка криптовалют
23
Еврокомиссия назвала цинизмом остановку Северного потока
63
Igor'sLAB выявил наилучший способ нанесения термопасты на чип видеокарты — победил метод "колбаска"
15
Страны "Большой семерки" решили сами устанавливать цены на российскую нефть - еще один шаг к эмбарго
72
Злоумышленники получили доступ к некоторым данным клиентов Samsung в США
+
Юрий Борисов озвучил семь приоритетных направлений развития космической отрасли России
13
Геймеры из РФ раскупили почти все видеокарты AMD – забираем оставшиеся модели по выгодным ценам
9
Снижаются цены на видеокарты - GeForce RTX 3080 уже дешевле 80 тр
31
Компания Volt представила электровелосипеды 2022 года выпуска - Connect и Regent
4
Ryzen 9 7950X и Ryzen 5 7600X под нагрузкой нагреваются до 95°C и 90°C
36
Немецкие ученые предлагают с помощью деревянных городов сдержать глобальное потепление
26
Богатые тоже плачут – сколько стоит видеокарта NVIDIA для мажоров и миллионеров в сентябре 2022 года
34
Microsoft разрешит Call of Duty выходить на консолях Sony в течение нескольких лет после завершения сделки с Activision Blizzard
+
Видеокарты продолжают дешеветь: RTX 3090 падает до $928, а RTX 3080 Ti доступна за $799
15
SSD должны дешеветь и дальше вместе с падением цен на чипы NAND
1
48-ядерный процессор Intel Xeon Platinum 8468 сравним 64-ядерным процессорам AMD EPYC 7763
7
RX 6600 стал победителем рейтинга "Цена за FPS" на 4 сентября 2022 года
15
Новые ATX 3.0 блоки питания Seasonic заметили в каталогах с ценой от 230 USD за модель 1000 Вт
1
Финальные спецификации 14 моделей процессоров Intel Core 13-го поколения — до 24 ядер и 5.8 ГГц
24

Популярные статьи

Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
85
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
50
О самых необычных компьютерах
9
10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года
1

Сейчас обсуждают

Иван Кирби
00:27
Голодрашка бзустах, рекламу никто не читает, рекламу вырезают.
10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года
Иван Кирби
00:24
Китайское гавно 💩
5 сентября стартует распродажа на Aliexpress - на какие смартфоны стоит обратить внимание
Андрей Филинский
00:20
Где изображение планеты? "У меня есть посылка для вашего мальчика, только я вам её не отдам" Почтальон Печкин.
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
REY_B_
00:19
Фигня. Пока зелёнка, наступление не интересно. А вот выпадет снег... С ним с джавеллином в кустах много не належишь.
Таблоиды Британии обсуждают падение цен в России и советуют жителям покупать путевки в теплые страны
Overseer man
00:15
А ковид без причины не бред? А вирусы ежесезонно или цианид в пище - не бред?
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
Overseer man
00:12
Причем здесь топливо самолетов? У них отдельные баки для распыления химии. На Flightradar24 такие рейсы значатся как n/a. Посмотри группу телеграмм "Химтрейлы нас убивают" и многое поймешь. Но не все....
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
Дмитрий
00:05
Честно не понимаю что удерживает цену ддр5 до сих пор))
Цены на память DDR5 начального уровня быстро упадут в этом году в пользу Intel и AMD
Andrey Ivanov
00:01
))))) трешняк расчсчитан на рашкен ивашка))) Шли бы вы на йух , господа рашисты)))
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Феликс Торчинов
00:00
Если ты про Риттера, то вообще его взяли за общение с взрослой женщиной, полицейской под прикрытием, которая выдавала себя за малолетку. На это, в суде, Риттер заявил, что прекрасно понимал, что перед...
По мнению эксперта дальнобойные ракеты ATACMS не смогут помочь Украине
mark kim
23:57
меня есть одна из этой модели, короче говоря, отличный телефон, большая емкость аккумулятора, мощный процессор, большая оперативная память, высокая точность при съемке, плавное использование, очень уд...
سوف ينتهي النقص في أجهزة الكمبيوتر المحمول بحلول الربع الأخير من هذا العام
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем