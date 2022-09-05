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Пока мы следим за мировыми событиями вокруг энергетического кризиса, крупными изменениями в индустрии криптовалют и майнинга в частности, тихонько стартует очередная распродажа на Aliexpress. На китайской торговой площадке неплохо снизятся цены на многие смартфоны, которые могут заинтересовать всех желающие обновить в ближайшее время своё мобильное устройство.
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Хоть смартфон и не является новинкой, но при этом сочетает в себе неплохие технические характеристики в своём ценовом диапазоне. Хороший среднебюджетный процессор Qualcomm Snapdragon 765G в купе с 6 ГБ оперативной памяти обеспечит и плавность работы и достойную игровую производительность, также имеется поддержка cетей 5G. Поимо этого имеется неплохая как за свои деньги камера с 64 мегапиксельным модулем. Экран IPS с диагональю 6.5 дюймов, FullHD разрешение со скоростью развёртки в 90 Герц. Смартфон может похвастаться степенью защиты IP68, то ни пыль ни вода ему не страшны. Из минусов данного смартфона можно выделить скромную ёмкость аккумулятора - 4,000 mAh и всего лишь 18W зарядку и отсутствие маломальского стерео. С самим брендом скорее всего многие знакомы, входит в BBK Electronics, на территории Китая является одним из крупнейших игроков в индустрии мобильных телефонов.
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Здесь же мы имеем полноценно флагманский процессор - Qualcomm Snapdragon 870, 8 ГБ оперативной памяти с функцией расширения за счёт встроенного хранилища, аккумулятор 5,000 mAh с поддержкой 65W зарядки. Качественный Amoled экран с диагональю 6,62 дюйма и скоростью обновления картинки 120 Герц. Основной модуль камер имеет всё те же 64 мегапикселя, но с более качественной линзой от компании Sony, фотографии данного смартфона на уровень выше, чем у предыдущей модели. Сразу стоит отметить касательно обеих моделей, отсутствие 20 бенда в подавляющем большинстве не сказывается на работе смартфона, однако в отдельных регионах, у отдельных операторов это критично. Если вы не уверены на каких бендах работает ваш оператор, лучше сперва уточнить этот момент в техподдержке.
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Данный смартфон практически полностью исправляет ошибки своего предшественника F3, всё тот же Qualcomm Snapdragon 870, всё тот же экран 6,67 дюйма с Amoled матрицей с развёрткой 120 Герц, аккумулятором 4,500 mAh, с тем же объёмом памяти, стерео, IP53, а вот уже скорость зарядки ускорили с 33W до 67W, улучшили камеру наконец, вместо 48 мегапиксельного модуля установили 64 мегапикселя с оптической стабилизацией, огорчает лишь, что вместо линзы Sony мы получаем OmniVision OV64B. Среди минусов опять же имеем недостаточный объём аккумулятора и старый добрый "инновационный" датчик Xiaomi, который ломает все шаблоны логики и здравого смысла. Еще стоит иметь в виду измененный дизайн гаджета, повторяющий модные торцы смартфонов от Apple.