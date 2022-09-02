Платформа Steam опубликовала свой очередной отчёт по компьютерному железу её пользователей

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Из месяца в месяц гигант индустрии цифрового распространения компьютерных игр и программ - Steam публикует свои опросы по используемому компьютерному железу. В своём очередном отчете детище Valve показало позитивную тенденцию, геймеры постепенно обновляют своё оборудование

Среди видеокарт Nvidia наблюдается сокращение общего количества используемых старушек GTX 10-ой линейки и всё больше геймеров переходит на RTX 3000, естественно, самыми популярными среди которых народная RTX 3060, видеокарта которая позволит играть абсолютно в любые игры в этот и последующие годы. Быстрее всего сокращается доля бюджетных GTX 1060 и GTX 1050 Ti, что не удивительно, учитывая уже недостаточную производительность данных моделей в наиболее требовательных проектах. Самые слаборастущий рост показывают флагманские модели, тем не менее доля RTX 3080 всё равно растёт.

Связано это с постепенным возвращением приемлемых цен на рынке видеокарт. Хоть последнее время крутое пике стоимости графических процессоров заглохло, ожидается, что уже в середине сентября нас ждёт полная капитуляция майнеров, с последующим снижением цен.

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Всё больше сервисов заявляет о приостановке майнинга Ethereum, различные пулы назначили на 15 сентября прекращение работы своих серверов, некоторые даже еще раньше прекращают работу на алгоритме Ethash. Неизвестно как будет дальше, будет ли майнинг выгоден в следующем году, или даже в 2024, но как минимум ближайшие месяцы мы сможем покупать видеоадаптеры по сверхнизким ценам. Осталось лишь набраться терпения, благо осталось порядка двух недель.