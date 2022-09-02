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Геймеры переходят на видеокарты нового поколения
Платформа Steam опубликовала свой очередной отчёт по компьютерному железу её пользователей
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  Из месяца в месяц гигант индустрии цифрового распространения компьютерных игр и программ - Steam публикует свои опросы по используемому компьютерному железу. В своём очередном отчете детище Valve показало позитивную тенденцию, геймеры постепенно обновляют своё оборудование

  Среди видеокарт Nvidia наблюдается сокращение общего количества используемых старушек GTX 10-ой линейки и всё больше геймеров переходит на RTX 3000, естественно, самыми популярными среди которых народная RTX 3060, видеокарта которая позволит играть абсолютно в любые игры в этот и последующие годы. Быстрее всего сокращается доля бюджетных GTX 1060 и GTX 1050 Ti, что не удивительно, учитывая уже недостаточную производительность данных моделей в наиболее требовательных проектах. Самые слаборастущий рост показывают флагманские модели, тем не менее доля RTX 3080 всё равно растёт.

  Связано это с постепенным возвращением приемлемых цен на рынке видеокарт. Хоть последнее время крутое пике стоимости графических процессоров заглохло, ожидается, что уже в середине сентября нас ждёт полная капитуляция майнеров, с последующим снижением цен. 

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  Всё больше сервисов заявляет о приостановке майнинга Ethereum, различные пулы назначили на 15 сентября прекращение работы своих серверов, некоторые даже еще раньше прекращают работу на алгоритме Ethash. Неизвестно как будет дальше, будет ли майнинг выгоден в следующем году, или даже в 2024, но как минимум ближайшие месяцы мы сможем покупать видеоадаптеры по сверхнизким ценам. Осталось лишь набраться терпения, благо осталось порядка двух недель.

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#nvidia #видеокарты #steam #майнинг #криптовалюта #rtx #gtx #отчет
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Сергей Игнатовский
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Верно говоришь. Фонтаны АМД от расстройства заминусовали твой пост)
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RedStone
19:10
так полно, что в Киеве от этого бензин бодяжат всякой сранью ? Ну да - бывает.
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Вежливый APKWS
19:10
дaлбaeб, тарифы заморожены до конца войны.
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RedStone
19:09
[зевая] давай рассказывай, как весь цивилизованный мир бороздит просторы большого театра, раз пояснить не можешь
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Вежливый APKWS
19:09
никуда не делись. посевная на подконтрольных территориях прошла успешно.
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Вежливый APKWS
19:08
слит в нитаз дaлбaeб. и это не оскрорблние а диагноз. который всей рахе поставил весь цивилизованный мир.
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RedStone
19:08
закрылась или в стадии закрытия - зато как экологично и воздух чист
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IRanPast
19:08
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Tant-Ogly
19:07
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IRanPast
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И в первую очередь вы разъезжать на военной технике не будете, я только ЗА
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