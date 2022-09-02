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Знаете ли вы, сколько игровых консолей было выпущено за последние 50 лет? Начиная с самой первой игровой машины и заканчивая самой последней, особенно если учесть модели, выпущенные ограниченным тиражом или в эксклюзивном исполнении. Владение всеми выпущенными консолями было бы поводом поводом для разговора, и теперь это возможно - за миллион долларов.
Полная коллекция продается на торговой площадке eBay во Франции, компанией Kaori30. Как сообщает Consolevariations.com, лот состоит примерно из 2400 консолей, которые как заявлено включают в себя и самую первую игровую платформу, и самые актуальные модели.
Наличие различные эксклюзивных модификаций, нам подсказывают, что в коллекции много копий машин, но некоторые из них никогда не были доступны даже для покупки в магазинах, что делает их настоящим редкими раритетом. Большинство из них находятся в оригинальных коробках, а некоторые остаются запечатанными, что без сомнений понравится настоящим коллекционерам. Владение почти всеми когда-либо выпущенными консолями обходится недешево. Цена аукциона «купить сейчас» составляет 984 000 евро, или около миллиона долларов США. Kaori30 также включает в себя огромное количество игр для консолей, несколько статуй и другие памятные вещи из видеоигр.
Хобби Kaori30 за последние 25 лет повидало и тяжелые времена. Они начали собирать консоли в начале 1990-х, до того, как подобные занятия стали популярными, но в начале века продали всю коллекцию, чтобы открыть компанию. Kaori30 запустил текущую коллекцию в начале 2000-х. Они остановились в 2011 году из-за нехватки времени и трудностей с поиском особо редких моделей и вариаций. Часть консолей была продана в 2015/16 году, но спустя несколько лет коллекционер вернул почти все, что было продано.
Сложно сказать найдётся ли настолько состоятельный коллекционер, получающий удовольствие от истории игровой индустрии, для покупки коллекции, хотя Kaori30 считает, что она самая большая в мире, поэтому обладание ею было бы большой претензией на славу. Они также считают, что на её основе возможно открытие целого музея.