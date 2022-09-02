Коллекция стоимостью в миллион долларов включается в игровые приставки от самых первых моделей до самых последних

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Знаете ли вы, сколько игровых консолей было выпущено за последние 50 лет? Начиная с самой первой игровой машины и заканчивая самой последней, особенно если учесть модели, выпущенные ограниченным тиражом или в эксклюзивном исполнении. Владение всеми выпущенными консолями было бы поводом поводом для разговора, и теперь это возможно - за миллион долларов.

Полная коллекция продается на торговой площадке eBay во Франции, компанией Kaori30. Как сообщает Consolevariations.com, лот состоит примерно из 2400 консолей, которые как заявлено включают в себя и самую первую игровую платформу, и самые актуальные модели.

Наличие различные эксклюзивных модификаций, нам подсказывают, что в коллекции много копий машин, но некоторые из них никогда не были доступны даже для покупки в магазинах, что делает их настоящим редкими раритетом. Большинство из них находятся в оригинальных коробках, а некоторые остаются запечатанными, что без сомнений понравится настоящим коллекционерам. Владение почти всеми когда-либо выпущенными консолями обходится недешево. Цена аукциона «купить сейчас» составляет 984 000 евро, или около миллиона долларов США. Kaori30 также включает в себя огромное количество игр для консолей, несколько статуй и другие памятные вещи из видеоигр.

Хобби Kaori30 за последние 25 лет повидало и тяжелые времена. Они начали собирать консоли в начале 1990-х, до того, как подобные занятия стали популярными, но в начале века продали всю коллекцию, чтобы открыть компанию. Kaori30 запустил текущую коллекцию в начале 2000-х. Они остановились в 2011 году из-за нехватки времени и трудностей с поиском особо редких моделей и вариаций. Часть консолей была продана в 2015/16 году, но спустя несколько лет коллекционер вернул почти все, что было продано.

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Сложно сказать найдётся ли настолько состоятельный коллекционер, получающий удовольствие от истории игровой индустрии, для покупки коллекции, хотя Kaori30 считает, что она самая большая в мире, поэтому обладание ею было бы большой претензией на славу. Они также считают, что на её основе возможно открытие целого музея.