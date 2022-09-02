Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
На eBay доступна к покупке огромная коллекция различных игровых консолей
Коллекция стоимостью в миллион долларов включается в игровые приставки от самых первых моделей до самых последних
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

реклама

  Знаете ли вы, сколько игровых консолей было выпущено за последние 50 лет? Начиная с самой первой игровой машины и заканчивая самой последней, особенно если учесть модели, выпущенные ограниченным тиражом или в эксклюзивном исполнении. Владение всеми выпущенными консолями было бы поводом поводом для разговора, и теперь это возможно - за миллион долларов.

  Полная коллекция продается на торговой площадке eBay во Франции, компанией Kaori30. Как сообщает Consolevariations.com, лот состоит примерно из 2400 консолей, которые как заявлено включают в себя и самую первую игровую платформу, и самые актуальные модели.

  Наличие различные эксклюзивных модификаций, нам подсказывают, что в коллекции много копий машин, но некоторые из них никогда не были доступны даже для покупки в магазинах, что делает их настоящим редкими раритетом. Большинство из них находятся в оригинальных коробках, а некоторые остаются запечатанными, что без сомнений понравится настоящим коллекционерам. Владение почти всеми когда-либо выпущенными консолями обходится недешево. Цена аукциона «купить сейчас» составляет 984 000 евро, или около миллиона долларов США. Kaori30 также включает в себя огромное количество игр для консолей, несколько статуй и другие памятные вещи из видеоигр.

  Хобби Kaori30 за последние 25 лет повидало и тяжелые времена. Они начали собирать консоли в начале 1990-х, до того, как подобные занятия стали популярными, но в начале века продали всю коллекцию, чтобы открыть компанию. Kaori30 запустил текущую коллекцию в начале 2000-х. Они остановились в 2011 году из-за нехватки времени и трудностей с поиском особо редких моделей и вариаций. Часть консолей была продана в 2015/16 году, но спустя несколько лет коллекционер вернул почти все, что было продано.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  Сложно сказать найдётся ли настолько состоятельный коллекционер, получающий удовольствие от истории игровой индустрии, для покупки коллекции, хотя Kaori30 считает, что она самая большая в мире, поэтому обладание ею было бы большой претензией на славу. Они также считают, что на её основе возможно открытие целого музея.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #консоли #цена #ebay #приставки #коллекция #лот
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сентябре PlayStation Plus пополнили Need for Speed Heat и ещё две игры, адвенчура и файтинг
Сравнение энергопотребления приставок потоковой трансляции показывает выгоды владения Apple TV 4K
Количество игр для Steam Deck со статусом «Проверено» и «Можно играть» достигло 5000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
203
Японское правительство до сих пор использует флоппи-диски в 1900 бюрократических процедурах
29
Разработчики волнового генератора показали, как дешево может стоить электроэнергия
4
К 2040 году Биткоин подорожает до $2 млн и будет сжигать энергии в 10 раз больше, чем Казахстан
43
Поддельная Coca-Cola появилась в российских магазинах
32
Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
224
Продукцию ушедших из России известных брендов заменят китайские компьютеры и ноутбуки Machenike
8
Российский софт уже можно купить в магазинах – аналоги Microsoft Windows стоят от 3500 рублей
17
Обладатели Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X столкнулись с высокими температурами при их тестировании
62
Во втором квартале объёмы поставок графических процессоров NVIDIA рухнули на четверть
34
Появился предполагаемый список материнских плат ASUS на базе чипсета AMD B650/E
4
Жительница Австралии вместо $68 получила от биржи Crypto.com $7 200 000 и не хочет отдавать деньги
6
Акции NVIDIA обвалились на фоне запрета поставок передовых ускорителей вычислений в Китай и Россию
27
Симулятор пивоварения Brewmaster: Beer Brewing получил дату релиза
+
NVIDIA переносит выпуск видеокарт GeForce RTX 40 на конец 2022 – начало 2023 года – Hardwaretimes
57
Что такое разумный выбор, и сколько должна стоить видеокарта для актуальных игр осенью 2022 года
8
Процессоры AMD Ryzen 7000 с технологией 3D V-Cache могут появиться только в следующем году
9
Появилось изображение коробки от iPhone 14 Pro
3
NVIDIA готовится представить топовую GeForce RTX 4090 Ti, но дебют моделей RTX 40 может задержаться
7
AdGuard запускает первый блокировщик рекламы на основе Manifest V3
23

Популярные статьи

10 великолепных игр для PlayStation 3, которые стоит пройти на ПК через эмулятор
22
Шорт-лист восьмерки лучших игровых ноутбуков 2022 года
21
Параллельная реальность производителей железа
145
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
137
Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем
17
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
39
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
53
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
60

Сейчас обсуждают

Роман Ильягулов
00:46
Не будет, мы в прошлое перенеслись)))) Как в фильме назад в будущее 1 часть когда Марти зашел в кабак и попросил пепси без сахара, ему сказали Пепси вся с сахаром))))
Показана обновлённая линейка напитков Coca-Cola в России под маркой "Добрый"
help
00:38
ты американский пенсионер? - нет! лишь, заурядный тупой бот
Токен Luna Classic подорожал на 150% за последние дни
4erT
00:36
Так всё же "пожаловался в техподдержку, где выдали бан", или "увлёкся кнопкой «Пожаловаться», чрезмерное пользование которой без видимой на то причины, согласно пользовательскому соглашению, карается ...
Игрок пожаловался на читеров в Red Dead Online в техподдержку, где ему выдали бан и ответили, что жалобы на эту тему временно не принимаются
REY_B_
00:34
И церкви в СССР он открыл. И за 10 лет при нём страна пробежала столько, сколько до него 50-100 лет корячилась и не смогла. Ну и полководец он был... Хотя занимался экономикой, чем СССР и победил.
Иранский турбореактивный дрон Karrar с шестиствольным пулемётом представлен публике
Алекс Жмышенко
00:34
Еще хв инфо отображает в поле эффективная частота
Энтузиаст рассказал о методе снижения температуры для процессоров AMD Ryzen 7000
REY_B_
00:31
Вот они.. Санкции животворящие... Сейчас в Мире начинается "глобальный кризис", а России он будет пофигу. Разве что спрос на металлы и грузовики в Мире упадёт... Так Россия тут рынок сбыта Европы ото...
Иранский турбореактивный дрон Karrar с шестиствольным пулемётом представлен публике
alivko1970
00:29
Сотрем!
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
Роман Ильягулов
00:29
Да ладно, прямо такой секрет? Тут чертежи ракет похищают атомных, а Колу так и не украли??? Хотя, на фиг она была кому нужна😂😂😂😂😂😂😂
Показана обновлённая линейка напитков Coca-Cola в России под маркой "Добрый"
Сергей Боровой
00:26
"Потери могут достигнуть нескольких миллионов" а, чё?
NASA назвала главную угрозу человечеству
Владимир Кононов
00:25
По это лучше накопить и купить норм. Когда весь ...начинался. 3080 стоила 80. Сейчас можно взять ее за 65. смотря конечно от какого производителя
Какую видеокарту купить, если денег нет, но играть в современные игры очень хочется
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем